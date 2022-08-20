Новый Сычёв. Кто такой барнаульский пожарный из любительской команды, забивший победный гол «Динамо» в Кубке России

Роман Сычёв / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

17 августа прошла серия игр 1/256 Кубка России по футболу. Впервые с командами профессионалов играли любительские клубы. В Барнауле встречались местные «Динамо» и «Темп». Матч закончился со счётом 2:1 в пользу любителей. На 84-й минуте победу «Темпу» принёс гол 19-летнего пожарного Романа Сычёва. Рассказываем, кто этот парень.

Что рассказывает сержант Сычёв о себе самом?

В интервью Mash Sibiria на тренировке на следующий день после сенсационного матча с «Динамо» нападающий Сычёв немного рассказал о себе:

— С детства отдали на футбол родители. Как в первый класс пошёл, так занимался всю свою жизнь. Помимо футбола, у меня есть профессия — работаю пожарным в нашем городе. Звание — сержант внутренней службы.

Я, как молодой пожарный, ещё не ко всем пожарам допускаюсь. То есть если, допустим, это какая-то открытая местность, где не нужно включаться в аппарат специальный дыхательный, чтобы заходить в задымлённые места, я там участвую полноценно.

График у меня сутки-трое: сутки работаю, трое футболом занимаюсь. На футболе с пониманием относятся, что меня, допустим, когда-то нет на тренировках или на играх, потому что работа есть работа. Тяжёлые стуки прошли, я могу где-то позволить себе не пойти на тренировку по разрешению тренера, так как он тоже с пониманием относится к этому. А так, в целом, сил мне хватает и на тренировки сходить, и на работу.

Коллеги, конечно, знают: много, где пишут про это, много, что я рассказываю. Особо заинтересованные приходят на матчи. Вот несколько человек точно знаю, что были на последней нашей игре.

Рад был очень, что получилось забить, что укрепили своё преимущество, и в концовке этот гол нужен был нам, как оказалось в итоге. У нас задача — везде занимать первые места, а там мы уже стараемся её выполнить. В этом сезоне немножко не хватило до победы в чемпионате, но выиграли Кубок Сибири. Была задача — пройти в этом сезоне первый этап, мы его прошли. Теперь будет новая — пройти второй этап. Будем стараться.

Где начинал играть Роман Сычёв?

4 июня ему исполнилось 25 лет. Он барнаулец, живёт в посёлке Южном. Служит в МЧС, сержант. Весит 107 кг, пишет Sports.ru.

С детства увлекается футболом, воспитанник Школы Смертина. Стажировался в московском «Локомотиве» и полгода играл за юношеский ЦСКА.

В 18 лет его пригласили играть в команде мастеров барнаульского «Динамо», где провёл два сезона. Карточка на Романа до сих пор есть на сайте команды.

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Что случилось с Романом после ухода из «Динамо»?

О том, почему ему не удалось закрепиться в этой команде, сержант Сычёв рассказал «Вечернему Барнаулу» — не было желания и хорошего тренера. «В „Динамо“ в то время была такая обстановка, что играть не особо хотелось. Поэтому с профессиональным футболом я и закончил», — поделился пожарный.

Потом была армия, служил парень в Новосибирске. После демобилизации учился на физрука, даже преподавал этот предмет в родной школе. А параллельно играл в футбол в любительских командах, где его подсмотрели тренеры из «Темпа», в клуб как раз набирали игроков для команды, собирающейся выступать в третьем дивизионе.

Здесь Роман раскрылся, играет с прошлого года за «Темп», много забивает.

Как физрук Сычёв попал в МЧС?

В том же судьбоносном для него 2021 году Роман поступил на службу в пожарную часть, расположенную в родном его посёлке Южном. Его туда позвали на работу, он и согласился.

«Самый памятный вызов? Пожар на АЗС в Лебяжке. Впервые видел такое, когда до очага 200 метров, а лицо уже горит, будто огонь перед тобой», — делится Роман деталями своей службы.

Руководство части с пониманием относится к спортивному увлечению парня. К тому же Роман выступает за МЧС на различных спартакиадах.

А о себе говорит, что он пожарный, который играет в футбол, а не наоборот.

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Привет Сычёву от Сычёва

Узнавший о победе барнаульских любителей в первой игре в Кубке России известный российский футболист Дмитрий Сычёв передал привет своему «тёзке»:

— Слышал, что он работает в МЧС. В Москве об этом тоже говорят. Это очень круто, что любительские клубы обыгрывают профессиональные. И такое внимание к футболу, особенно в Сибири и в Алтайском крае! Желаю ребятам удачи, развиваться. А моему «тёзке» по фамилии — больше побед и удачи.