Российский футболист Павел Погребняк завершил карьеру

Российский футболист, нападающий Павел Погребняк завершил игровую карьеру в Российской премьер-лиге и Первой лиге, сообщает «РБ Спорт».

В беседе с журналистом издания спортсмен заявил, что откажется теперь сыграть даже за «Манчестер Юнайтед».

«Моя профессиональная карьера футболиста в РПЛ или в Первой лиге завершена. Даже если позвонят из «Манчестер Юнайтед» — не пойду, карьера завершена же. Можно ли сказать, что Павел Погребняк завершил профессиональную карьеру футболиста? Время покажет, — сказал он.

Погребняку 38 лет, карьеру он начинал в московском «Спартаке». Также выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал». В составе сборной нападающий провёл 33 матча и забил восемь мячей.