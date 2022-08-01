Турнир по футболу памяти Геннадия Смертина стартует 1 августа в Барнауле

Турнир по футболу памяти Геннадия Смертина стартует сегодня, 1 августа, в Барнауле, сообщили в правительстве Алтайского края.

Церемония торжественного открытия спортивного праздника начнётся в 17:00 в парке спорта Алексея Смертина по ул. Энтузиастов, 12в.

Матчи будут проходить с 1 по 5 августа, выступят более 100 юных футболистов со всей России.

«Участвуют ребята 2011 года рождения, представители восьми команд: Академии „Динамо“ имени Л.И. Яшина из Москвы, Воронежа, Владивостока, Барнаула, Республики Дагестан, а также спортивной школы „Бердск“, футбольного клуба „Новосибирск“, футбольного клуба „Алтай“», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что «Динамо-Барнаул» проиграло новотроицкой «Носте» со счётом 0:3.