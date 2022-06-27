В Барнауле рядом с «Лентой» построят Центр настольного тенниса, который обещал министр спорта

Центр настольного тенниса в Алтайском крае, который региону пообещал министр спорта РФ Олег Матыцин во время визита в Барнаул в январе 2021-го, появится по адресу Павловский тракт, 156б, за гипермаркетом «Лента». Согласно данным на сайте госзакупок, на разработку проекта для двухэтажного спортивного объекта из федерального бюджета выделено 7,3 миллиона рублей.

Подрядчик обязан разработать проект будущей арены. Внутри будет располагаться игровой зал размером 37 на 24 метра, балкон для зрителей на 100 мест, а также трибуны на 100 человек. Помимо зала, в центре появятся тренажёрные залы, раздевалки, административные помещения, душ. Кроме того, рядом с ареной, которая должна быть построена из сэндвич-панелей, обустроят парковку и общественное пространство с лавочками и фонарями.

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Недвижимость Центр для настольного тенниса построят в Барнауле до 2024 года

В январе 2021 года в ходе рабочего визита на Алтай министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что край получит около 250 миллионов рублей на новый центр настольного тенниса. Скорее всего, он будет таким же большим, как СК «Победа», рассчитанным на 1200 человек. Внутри одновременно смогут играть на 24 столах. Ожидается, что построят центр для настольного тенниса в 2023-2024 годах. Пока же игроки будут базироваться в спорткомплексе «Обь» или в ДК «Сибэнергомаш».

При этом было неизвестно, где разместят будущий центр. Изначально его планировали построить на месте пустыря по адресу ул. Малахова, 132, рядом со стадионом «Коммунальщик».

Министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что дом для теннисистов будет готов не позже 2024 года. По словам чиновника, теннисисты Алтайского края регулярно побеждают на крупных турнирах, поэтому центр нужен как можно скорее. Деньги на строительство выделят из федерального бюджета. Матыцин пообещал добиться, чтобы стройка началась уже в ближайшее время.