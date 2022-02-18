Власти Барнаула пообещали не допустить строительства спорткомплекса в парке имени Ленина

Администрация Барнаула будет блокировать любые попытки Министерства спорта Алтайского края построить физкультурно-оздоровительный комплекс или стадион для команды «Коммунальщик» на территории парка имени Ленина. Часть территории зелёной зоны принадлежит ведомству, и разговоры о возведении объекта ведутся уже несколько лет. Однако жители соседних от парка домов составили петицию против строительства, которую подписали почти 4 тысячи человек. Разобраться в ситуации на комиссии собрались представители профильных комитетов мэрии, пишет "Вечерний Барнаул«.

Почему парк не будут застраивать?

В петиции жители Индустриального района просят администрацию города наложить запрет на ведение любого строительства и вырубку деревьев на территории зелёной зоны, сохранить её целостность, включить территорию в проект «Комфортная городская среда» и демонтировать заборы, установленные бывшими и нынешними арендаторами, так как они мешают комфортному перемещению жителей по парку.

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В администрации напомнили, что территория бывшего парка имени Ленина в границах участков ул. А. Петрова, 221ж, А. Петрова, 221е и А. Петрова, 221л, в кадастровых документах парковой зоной не отмечена и предназначена для застройки культурно-бытовыми и спортивными объектами. Назначение граничащего с ними участка по адресу ул. Ленинградская, 1 — многофункциональная деловая застройка. Территория находится в собственности Министерства спорта края.

«Если коротко, то эта территория парковой зоной не является и на ней возможно размещение объектов строительства. У пользователя участка — Министерства спорта — такая возможность есть на законном основании. Но 3097 жителей Барнаула поставили свои подписи под петицией с просьбой не размещать здесь соответствующие объекты и использовать как территорию озеленения», — приводит издание слова заместителя главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрея Фёдорова.

Представители Министерства спорта заявили, что пока осваивать парк имени Ленина ведомство не планирует.

А что хотели построить в парке?

В начале 2022 года Министерство спорта края заявило о планах создать на территории зелёной зоны физкультурно-оздоровительный комплекс и открытый стадион для хоккейной команды «Коммунальщик». В парке имени Ленина зарезервированы четыре участка краевой земли со спортивным назначением. Будущий спортивный центр для «Коммунальщика» должен состоять из поля размером 30 на 40 метров, нескольких раздевалок, тренажёрного зала и подсобных помещений. Также рядом с игровым полем хотели установить трибуны для зрителей. Для этого потребовалось бы вырубить несколько сотен деревьев.

Против строительства на территории парка имени Ленина выступили общественники и экологи. Они предлагают перенести ФОК в новые районы Барнаула. Кстати, в 2019 году в парке имени Ленина Министерство спорта Алтайского края уже планировало построить современный физкультурно-оздоровительный центр за 150 миллионов рублей, что повлекло бы за собой вырубку около 400 деревьев. В ведомстве уверяли, что это только 6% от территории парка. Однако общественники выступили против уничтожения зелени и провели серию пикетов. В итоге на фоне конфликта в Министерстве спорта отказались от строительства ФОКа в парке им. Ленина, поэтому его решили возвести на улице Сиреневой.