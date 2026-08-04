Спортивный кабриолет Audi выставили на продажу в Барнауле за 3,3 млн рублей

Автомобиль предлагается в комплектации 2.0 TFSI quattro Sport

04 августа 2026, 10:41, ИА Амител

Фото: drom

В Барнауле выставили на продажу спортивный кабриолет Audi TT 2016 года выпуска. Автомобиль, привезенный из Южной Кореи, оценили в 3,3 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте Drom.

Полноприводная модель оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 230 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач S tronic. Автомобиль предлагается в комплектации 2.0 TFSI quattro Sport.

В оснащение входят бесключевой доступ, круиз-контроль и система выбора режимов движения Audi Drive Select. Кроме того, автомобиль получил спортивные сиденья, модернизированную аудиосистему, а также более агрессивное оформление переднего и заднего бамперов и боковых порогов.