Спорткомплекс, бассейны, пункт проката. В Барнауле представили концепцию пляжа "Лапа"

Официально пляж заработал в 2025 году, теперь же инвестор намерен наполнить его различными объектами

15 июня 2026, 08:15, ИА Амител

Проект пляжа "Лапа" в Барнауле / Фото: бюро MDVA

Концепцию пляжного, спортивного и водного парка "Лапа", расположенного на Гребном канале, презентовали на градсовете. На территории почти 7 га запланированы более 30 объектов, среди которых административное здание, беседки и бассейн с террасами, открытые спортивные площадки, дорожки для скандинавской ходьбы, воркаут и другие. Несмотря на насыщенное наполнение пляжа, эксперты посчитали, что у него нет единой концепции, а все объекты разрознены и разобщены. Они предположили, что проект "Лапы" выполняли в спешке, а потому рекомендовали архитекторам доработать эскизы.

Каким будет парк?

Парк "Лапа" расположен по Новосибирскому тракту, 23/1 и 23/2. Это два отдельных участка, но объединенных в один комплекс. Общая площадь — 6,7 га, площадь застройки — 26,8 тыс. "квадратов". Проект комплекса представил архитектор, руководитель бюро MDVA Дмитрий Индюков.

Он отметил, что в парке предусмотрены административное здание (в нем кабинеты, охрана, медпункт и другие помещения), бытовой корпус, пункт проката и хранения инвентаря с пирсом, санитарный санузел, бассейн (в том числе детский). Также на территории пляжа появятся две спасательные вышки, зоны для шезлонгов с навесами, курильный павильон, сцена, спортивная площадка с тренажерами и другие объекты.

Предусмотрено на пляже и плоскостное спортивное сооружение, где в ряд расположены площадка для игры в городки, пляжный теннис, три площадки пляжного волейбола. Запроектированы на территории зоны для пляжного футбола, для отдыха, три беседки, а также физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). В нем — три беговые дорожки по 60 метров, универсальная спортивная площадка для игры в футбол, волейбол, баскетбол, прыжковая яма.

«Площадки имеют сложное конструктивное покрытие: мягкое покрытие поверх асфальтобетонного армированного слоя. По своим характеристикам она позволяет проводить сдачу норм ГТО», — отметил Дмитрий Индюков.

План пляжа "Лапа" в Барнауле / Фото: бюро MDVA

Для посетителей предусмотрена парковка на 30 машино-мест, но во время массовых мероприятий отдыхающие смогут пользоваться парковкой спортшколы.

«Во входной зоне расположена остановка общественного транспорта, предполагается завести общественный транспорт для доставки людей. Рядом расположена большая парковка, которая принадлежит спортивной школе. Но на период проведения массовых мероприятий школа предоставляет парковку во временное пользование», — сказал Дмитрий Индюков.

Волны и ветер

Руководитель архитектурно-планировочного отдела "Альфа-проект" Вадим Ломакин спросил у докладчика, почему входную группу решили расположить вдали от парковки.

Дмитрий Индюков объяснил: парковка спортшколы действительно удалена, но пользоваться ею, напомнил докладчик, посетители смогут только во время мероприятий в парке.

«Основная входная группа рассчитана на подвоз людей на общественном транспорте. Человек приезжает, встречает, прежде всего, эту территорию, рекламу, этот объект и уже ищет, куда же с какой стороны войти», — объяснил он.

Бывший главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников поинтересовался, чем вдохновлялись авторы при разработке эскизов. Дмитрий Индюков ответил, что концепция навеяна средой: песок, вода, ветер, волны, рябь на песке.

«Изначальные силуэты всех объектов были зигзагообразные. Но по экономическим соображениям от такого вида решили отказаться. Повторяющуюся форму сохранили на фасаде, поэтому объекты обшиты рейкой. Цветовое решение гармонично сочетается с тотально окружающим цветом — это цвет песка», — ответил архитектор.

"Хромающий" генплан

Отсутствие единой концепции и зонирования — ключевое замечание комиссии. По мнению члена градсовета Евгения Носенко, в парке должна быть центральная закольцованная ось, на которую "нанизаны" все объекты.

«Песок, пляж — хорошо. Что еще? Вокруг чего все это будет жить-вертеться? Должно быть пошаговое движение, чтобы были сопряжены отдых, культура, досуг, питание, понятное расположение санузлов, куда идти, мусор куда выкинуть», — отметил Носенко.

По мнению архитектора и члена градсовета Сергея Боженко, в парке должна быть въездная зона с общественной площадкой для встреч VIP-гостей во время мероприятий и фестивалей, а также коммунальная зона с насосными станциями, трансформаторной подстанцией. Также архитектор раскритиковал транспортную инфраструктуру пляжа.

«Чтобы понять ситуацию правильно, надо поставить себя на место "жертвы". Я еду на электричке, выхожу и не вижу комфортного и безопасного входа в эту зону. Я приезжаю на автобусе и не вижу нормативной парковки, разворотного кольца для транспорта. Я приезжаю сюда на личном автомобиле и не вижу парковки, где бы я мог встать вместе с сотнями других автолюбителей. Поэтому с точки зрения транспортного обеспечения вопрос решен крайне слабо», — отметил он.

«Впечатления от подачи экспозиции удручающие. Работать и работать над генеральным планом, над объектами. Сейчас какая-то архитектурная агрессия сторожевых домиков. Раньше их "елочкой" зашивали, чтобы они были закрыты», — добавил Виктор Четошников.

Первый вице-мэр Андрей Федоров отметил: прекрасно, что в городе нашлись инициативные и неравнодушные люди, которые взялись за развитие территории (инвестор — ООО "Клуб водных видов спорта "Буревестник"), однако проект все-таки требует доработки.

«В части генплана, конечно, все-таки нужно доработать концептуально, объяснить, где и что появится, как будут двигаться пешеходы, сделать полноценную визуализацию, чтобы не вырывать элементы из контекста», — резюмировал Федоров.