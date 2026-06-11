Городской пляж в Барнауле могут открыть на "ближайших выходных"

Процесс проверки постараются ускорить

11 июня 2026, 10:16, ИА Амител

Городской пляж перед открытием / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле городской пляж на острове Помазкин может открыться на выходных 13–14 июня, сообщил amic.ru представитель подрядчика, занимающегося подготовкой общественного пространства.

Пробы воды и песка уже взяли. Обследование дна должно пройти 11 июня.

«Нам сообщили, что процесс проверки постараются ускорить. После получения всех необходимых заключений мы сможем официально открыть пляж для посетителей», — рассказал собеседник.

Напомним, в 2025 году городской пляж на острове Помазкин открыли 20 июня. Обычно данная зона отдыха официально начинает принимать посетителей во второй половине июня, однако в этом году с первых дней лета в город пришла аномальная жара.

В этом сезоне горожан ждут некоторые нововведения. Появятся душевые кабины, установлен детский аттракцион-карусель, планируется работа двух кафе и пекарни. Отдыхающие смогут приобрести прохладительные морсы и свежие нарезанные фрукты. Планируется возобновить проведение семейных культурных мероприятий на прилегающей территории.

После открытия на пляже будут работать спасатели. Для посетителей подготовят всю необходимую инфраструктуру для комфортного и безопасного отдыха.