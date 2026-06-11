НОВОСТИОбщество

Городской пляж в Барнауле могут открыть на "ближайших выходных"

Процесс проверки постараются ускорить

11 июня 2026, 10:16, ИА Амител

Городской пляж перед открытием / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Городской пляж перед открытием / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле городской пляж на острове Помазкин может открыться на выходных 13–14 июня, сообщил amic.ru представитель подрядчика, занимающегося подготовкой общественного пространства.

Пробы воды и песка уже взяли. Обследование дна должно пройти 11 июня.

«Нам сообщили, что процесс проверки постараются ускорить. После получения всех необходимых заключений мы сможем официально открыть пляж для посетителей», — рассказал собеседник.

Напомним, в 2025 году городской пляж на острове Помазкин открыли 20 июня. Обычно данная зона отдыха официально начинает принимать посетителей во второй половине июня, однако в этом году с первых дней лета в город пришла аномальная жара.

В этом сезоне горожан ждут некоторые нововведения. Появятся душевые кабины, установлен детский аттракцион-карусель, планируется работа двух кафе и пекарни. Отдыхающие смогут приобрести прохладительные морсы и свежие нарезанные фрукты. Планируется возобновить проведение семейных культурных мероприятий на прилегающей территории.

После открытия на пляже будут работать спасатели. Для посетителей подготовят всю необходимую инфраструктуру для комфортного и безопасного отдыха.

Жара. Пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 5

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Гость

10:37:00 11-06-2026

А дорогу подровняют к пляжу? А в идеале вообще сделать ее

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Гость

10:40:06 11-06-2026

А туалеты будут нормальные? И с дорогой что-нибудь надо сделать!

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Татьяна

14:06:24 11-06-2026

А как на него попасть?

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гость

18:29:47 13-06-2026

Татьяна (14:06:24 11-06-2026) А как на него попасть?... Ноги или авто с хорошим клиренсом, или моторка.

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Гость

14:28:59 11-06-2026

После дождичка в четверг

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