Стала известна стоимость билетов на первый спектакль Ефремова после выхода из колонии

На вторичном рынке цены взлетели в несколько раз

11 февраля 2026, 17:36, ИА Амител

Михаил Ефремов / Фото: кадр из фильма "На дне"

Билеты на премьеру спектакля "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" были выкуплены за считанные часы. Это первый выход артиста на сцену после освобождения из колонии. Изданию aif.ru в пресс-службе театра объяснили, что высокий спрос вызван совокупностью факторов.

«Повышенный спрос обусловлен сочетанием объективных причин. Во-первых, это первая премьера текущего сезона, что всегда привлекает внимание зрителей, критиков и СМИ. Во-вторых, режиссером-постановщиком является Никита Михалков, а роли исполняют востребованные артисты Михаил Ефремов и Анна Михалкова», — отметили в театре.

Там также подчеркнули, что продажи шли в штатном режиме через официальные каналы, без технических сбоев и выпуска дополнительных билетов сверх утвержденного лимита. Ограниченная вместимость зала при высоком спросе привела к быстрому выкупу всего билетного фонда.

Однако ажиотаж породил активность на вторичном рынке. На сайтах бесплатных объявлений уже появились предложения с наценкой. Например, билеты в бельэтаж, официально стоившие 8 тысяч рублей, перепродают от 12 тысяч, а места в партере предлагают и вовсе от 35 тысяч рублей.

Премьерные показы спектакля с участием Михаила Ефремова состоятся 25 и 26 марта.

Напомним, Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года. Актер говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей.