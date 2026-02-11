Стала известна стоимость билетов на первый спектакль Ефремова после выхода из колонии
На вторичном рынке цены взлетели в несколько раз
11 февраля 2026, 17:36, ИА Амител
Билеты на премьеру спектакля "Без свидетелей" с Михаилом Ефремовым в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова" были выкуплены за считанные часы. Это первый выход артиста на сцену после освобождения из колонии. Изданию aif.ru в пресс-службе театра объяснили, что высокий спрос вызван совокупностью факторов.
«Повышенный спрос обусловлен сочетанием объективных причин. Во-первых, это первая премьера текущего сезона, что всегда привлекает внимание зрителей, критиков и СМИ. Во-вторых, режиссером-постановщиком является Никита Михалков, а роли исполняют востребованные артисты Михаил Ефремов и Анна Михалкова», — отметили в театре.
Там также подчеркнули, что продажи шли в штатном режиме через официальные каналы, без технических сбоев и выпуска дополнительных билетов сверх утвержденного лимита. Ограниченная вместимость зала при высоком спросе привела к быстрому выкупу всего билетного фонда.
Однако ажиотаж породил активность на вторичном рынке. На сайтах бесплатных объявлений уже появились предложения с наценкой. Например, билеты в бельэтаж, официально стоившие 8 тысяч рублей, перепродают от 12 тысяч, а места в партере предлагают и вовсе от 35 тысяч рублей.
Премьерные показы спектакля с участием Михаила Ефремова состоятся 25 и 26 марта.
Напомним, Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, вышел на свободу по УДО в апреле 2025 года. Актер говорил, что все осознал и не было ни дня, когда он не думал о своем преступлении. По словам артиста, в колонии у него произошла переоценка ценностей.
Им с Долиной одна дорога, мимо кассы
Психические все же попрутся смотреть на этого алкаша и убийцу? Вот они, ценности российские.
Можно и шансончик теперь запилить)
Гость (18:59:57 11-02-2026) Психические все же попрутся смотреть на этого алкаша и убийц...
Но но, это особо ценный режиссёр, достояние государства. Его размышления детям на уроках показывают. На днях он объяснял, что если президент подарил американцу мотоцикл, то это ДИПЛОМАТИЯ! 🤣
неадекваты хотят увидеть наркомана и убийцу своими глазами? штош... медицина тут бессильна.
Там своя тусовка.
мы - мимо.
Не жирно будет - такие цены? На смерти зарабатывают.
Позорище. Барин алкаша пристроил, а стадо несёт деньги на этот перфоманс