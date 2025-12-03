Михаил Ефремов нашел тело бывшей жены Ксении Качалиной в темной захламленной квартире
Женщина длительное время злоупотребляла алкоголем
03 декабря 2025, 16:46, ИА Амител
Михаил Ефремов обнаружил тело бывшей супруги Ксении Качалиной в квартире, которая была завалена вещами и оставалась без электроснабжения. Как сообщает Shot, актриса лежала на полу возле кровати.
По информации телеграм-канала, днем накануне, примерно в 14 часов, Ефремов с сыном приехали навестить Качалину. На стук и звонки никто не ответил, позднее им удалось вскрыть замок и попасть внутрь. Квартира оказалась сильно захламлена, света в помещении не было. Именно там, возле кровати, они увидели лежащее на боку тело актрисы. Сначала отец и сын пытались самостоятельно ее реанимировать, однако безуспешно, после чего вызвали скорую помощь и полицию. Последний раз они выходили с ней на связь около двух недель назад.
Качалиной было 54 года, и, по данным Shot, она длительное время злоупотребляла алкоголем. Актриса известна своими ролями в сериалах "Марш Турецкого" и "Романовы: Венценосная семья".
Ксения Качалина была четвертой женой Михаила Ефремова. В 2000 году у пары родилась дочь Анна-Мария. О кончине актрисы сообщил ее друг, актер Алексей Агранович.
Ранее Shot писал, что Качалина просила денег у Ефремова, который в тот момент находился в колонии, заявляя, что хочет усыпить своих кошек, из-за того что они размножаются и съедают всю еду. Тогда издание организовало спасение животных: двух кошек, Марлен и Одри, забрали волонтеры.
02:49:32 04-12-2025
как можно реанимировать труп алкоголички со стажем и кучей заразы/болячек 2х суточной (минимум) свежести?? что за бред тут написан?!
09:34:49 04-12-2025
Сам поди и подсадил ее на злоупотребление. И дочери, видимо она не нужна была.