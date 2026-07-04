Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в августе

Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда

04 июля 2026, 14:39, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С 1 августа 2026 года отдельные категории пенсионеров получат увеличение выплат за счет пенсионных накоплений. Перерасчет будет произведен автоматически, без подачи заявлений. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, получателям накопительной пенсии через Социальный фонд России выплаты увеличат на 17,3%.

«С 1 августа 2026 года часть пенсионеров получит прибавку к выплатам за счет пенсионных накоплений. Речь идет о тех, кому уже назначена накопительная пенсия через СФР. Для них размер выплаты вырастет на 17,3%. Заявление подавать не потребуется, перерасчет проведут автоматически по данным самого фонда», — отметил депутат.

Говырин пояснил, что речь идет об ограниченном круге граждан. Накопительная пенсия формировалась у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы в 2002–2004 годах, а также у граждан 1967 года рождения и моложе, для которых накопительная часть пенсии формировалась до ее заморозки в 2014 году.

Право на получение накопительной пенсии возникает при достижении 60 лет мужчинами и 55 лет женщинами при наличии необходимого страхового стажа и пенсионных коэффициентов. Августовская индексация коснется только тех, кто уже получает такую выплату.

Кроме того, на 19,3% увеличится срочная пенсионная выплата для участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, граждан, добровольно перечислявших взносы, а также родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Депутат подчеркнул, что это повышение не распространяется на страховые пенсии по старости, социальные пенсии, выплаты по инвалидности, по случаю потери кормильца и военные пенсии.

Также он обратил внимание, что если пенсионные накопления были получены единовременно, августовская прибавка к ежемесячным выплатам не применяется. В случае если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде, порядок и размер возможного повышения необходимо уточнять непосредственно в своем НПФ.