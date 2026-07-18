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Стало известно, откуда БПЛА атаковали Котовск, где погибли семь человек

Трагедия произошла в ночь на 18 июля

18 июля 2026, 19:00, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru
Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали город Котовск в Тамбовской области. Откуда войска Украины могли запустить БПЛА, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. 

Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях. Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске. В Подмосковье под удар попал распределительный центр Wildberries в Электростали. По предварительным данным, еще 24 человека пострадали. 

«Судя по всему, запуск производился с южного направления на восток. Вполне вероятно, что часть дронов могли запустить с территории Харьковской области», — сказал Дандыкин.

Эксперт также отметил, что, скорее всего, по логистическому центру в Котовске ударил тяжелый дрон собственного производства Украины, собранный по иностранным аналогам.

«Этот беспилотник — нечто вроде их собственной переделки, похож на британские образцы или на "Лютый". Он летит до двух тысяч километров и несет достаточно большое количество взрывчатки», — заключил Дандыкин.

СВО Россия
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Комментарии 4

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...

19:06:00 18-07-2026

Кофейная гуща...

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Гость

21:33:44 18-07-2026

Удар по гражданскому объекту, но видимо что-то было там, чего нацики боятся...

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Гость

19:27:09 19-07-2026

Гость (21:33:44 18-07-2026) Удар по гражданскому объекту, но видимо что-то было там, чег... Минусаторы, а вы откуда интересно и за кого?

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Гость

15:52:27 20-07-2026

Гость (19:27:09 19-07-2026) Минусаторы, а вы откуда интересно и за кого? ...
ты дурак! бьют туда, где будет резонанс и жертвы

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