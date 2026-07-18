Трагедия произошла в ночь на 18 июля

18 июля 2026, 19:00, ИА Амител

Беспилотник, БПЛА, дрон / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

В ночь на 18 июля ВСУ атаковали город Котовск в Тамбовской области. Откуда войска Украины могли запустить БПЛА, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях. Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске. В Подмосковье под удар попал распределительный центр Wildberries в Электростали. По предварительным данным, еще 24 человека пострадали.

«Судя по всему, запуск производился с южного направления на восток. Вполне вероятно, что часть дронов могли запустить с территории Харьковской области», — сказал Дандыкин.

Эксперт также отметил, что, скорее всего, по логистическому центру в Котовске ударил тяжелый дрон собственного производства Украины, собранный по иностранным аналогам.