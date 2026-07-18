Стало известно, откуда БПЛА атаковали Котовск, где погибли семь человек
Трагедия произошла в ночь на 18 июля
18 июля 2026, 19:00, ИА Амител
В ночь на 18 июля ВСУ атаковали город Котовск в Тамбовской области. Откуда войска Украины могли запустить БПЛА, aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Беспилотники ВСУ атаковали логистические комплексы RWB (Wildberries и Russ) в Тамбовской и Московской областях. Губернатор Евгений Первышов сообщил о гибели семи сотрудников распределительного центра Wildberries в Котовске. В Подмосковье под удар попал распределительный центр Wildberries в Электростали. По предварительным данным, еще 24 человека пострадали.
«Судя по всему, запуск производился с южного направления на восток. Вполне вероятно, что часть дронов могли запустить с территории Харьковской области», — сказал Дандыкин.
Эксперт также отметил, что, скорее всего, по логистическому центру в Котовске ударил тяжелый дрон собственного производства Украины, собранный по иностранным аналогам.
«Этот беспилотник — нечто вроде их собственной переделки, похож на британские образцы или на "Лютый". Он летит до двух тысяч километров и несет достаточно большое количество взрывчатки», — заключил Дандыкин.
19:06:00 18-07-2026
Кофейная гуща...
21:33:44 18-07-2026
Удар по гражданскому объекту, но видимо что-то было там, чего нацики боятся...
19:27:09 19-07-2026
Гость (21:33:44 18-07-2026) Удар по гражданскому объекту, но видимо что-то было там, чег... Минусаторы, а вы откуда интересно и за кого?
15:52:27 20-07-2026
Гость (19:27:09 19-07-2026) Минусаторы, а вы откуда интересно и за кого? ...
ты дурак! бьют туда, где будет резонанс и жертвы