Стало известно, сколько барнаульцы потратят на выпускные для своих детей в 2026 году
Опрос проводился среди родителей выпускников
22 мая 2026, 16:07, ИА Амител
В Барнауле родители школьников в этом году готовятся потратить на выпускные вечера десятки тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса SuperJob, средние расходы на праздник для учеников 9-х и 11-х классов заметно выросли, а отдельной серьезной статьей затрат по-прежнему остаются одежда и обувь для торжества.
Опрос проводился среди родителей выпускников. Выяснилось, что в Барнауле средний сбор на выпускной вечер для девятиклассников составил 13 тысяч рублей. Для выпускников 11-х классов сумма еще выше — около 22 тысяч рублей.
Для сравнения: в Москве родители девятиклассников в среднем тратят на организацию праздника 17 тысяч рублей, а выпускного в 11-м классе — 25 тысяч. В Санкт-Петербурге расходы составляют 15 и 23 тысячи рублей соответственно.
При этом часть семей вообще отказываются от проведения выпускных. Как показало исследование, 13% родителей девятиклассников сообщили, что у их детей праздничного вечера не будет. Среди родителей одиннадцатиклассников таких оказалось меньше — около 9%.
Дополнительные расходы связаны с покупкой праздничной одежды. В Барнауле комплект одежды и обуви для мальчика-выпускника 9-го класса обходится в среднем в 17,5 тысячи рублей. На наряд для девочки родители тратят около 16 тысяч.
Для одиннадцатиклассников суммы становятся еще выше: для юношей родители в среднем покупают одежду и обувь на 22,5 тысячи рублей, а для девушек — примерно на 23,5 тысячи.
Несмотря на традицию покупать новую одежду к выпускному, часть семей предпочитают обходиться без специальных нарядов. Среди родителей мальчиков-девятиклассников таких оказалось 19%, среди родителей девочек — 16%.
У выпускников 11-х классов от праздничных обновок отказываются реже. Не покупать специальную одежду решили 17% родителей юношей и только 9% родителей девушек.
12:01:59 23-05-2026
А мы не ходили. На сэкономленные деньги на две недели слетали в Пекин и съездили на море желтое в Бэйдахэ. Нечего там делать на этих выпускных.