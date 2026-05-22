Стало известно, сколько барнаульцы потратят на выпускные для своих детей в 2026 году

Опрос проводился среди родителей выпускников

22 мая 2026, 16:07, ИА Амител

Выпускные / Фото из архива amic.ru

В Барнауле родители школьников в этом году готовятся потратить на выпускные вечера десятки тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса SuperJob, средние расходы на праздник для учеников 9-х и 11-х классов заметно выросли, а отдельной серьезной статьей затрат по-прежнему остаются одежда и обувь для торжества.

Опрос проводился среди родителей выпускников. Выяснилось, что в Барнауле средний сбор на выпускной вечер для девятиклассников составил 13 тысяч рублей. Для выпускников 11-х классов сумма еще выше — около 22 тысяч рублей.

Для сравнения: в Москве родители девятиклассников в среднем тратят на организацию праздника 17 тысяч рублей, а выпускного в 11-м классе — 25 тысяч. В Санкт-Петербурге расходы составляют 15 и 23 тысячи рублей соответственно.

При этом часть семей вообще отказываются от проведения выпускных. Как показало исследование, 13% родителей девятиклассников сообщили, что у их детей праздничного вечера не будет. Среди родителей одиннадцатиклассников таких оказалось меньше — около 9%.

Дополнительные расходы связаны с покупкой праздничной одежды. В Барнауле комплект одежды и обуви для мальчика-выпускника 9-го класса обходится в среднем в 17,5 тысячи рублей. На наряд для девочки родители тратят около 16 тысяч.

Для одиннадцатиклассников суммы становятся еще выше: для юношей родители в среднем покупают одежду и обувь на 22,5 тысячи рублей, а для девушек — примерно на 23,5 тысячи.

Несмотря на традицию покупать новую одежду к выпускному, часть семей предпочитают обходиться без специальных нарядов. Среди родителей мальчиков-девятиклассников таких оказалось 19%, среди родителей девочек — 16%.

У выпускников 11-х классов от праздничных обновок отказываются реже. Не покупать специальную одежду решили 17% родителей юношей и только 9% родителей девушек.