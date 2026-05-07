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Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных

Депутат считает, что школы странно трактуют закон о защите родного языка

07 мая 2026, 07:36, ИА Амител

Празднование выпускного / Фото: amic.ru
Празднование выпускного / Фото: amic.ru

Депутат "Единой России" Виталий Милонов в своем Telegram-канале раскритиковал практику запрета иностранной музыки на выпускных вечерах в отдельных школах, назвав ее странным толкованием закона о защите родного языка. 

Парламентарий подчеркнул, что для детей нет разницы между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — музыка воспринимается ими исключительно как искусство, не несущее какой‑либо дополнительной нагрузки.

Милонов также сообщил, что намерен вместе с коллегами по партии инициировать внесение поправок в законодательство, которые позволят исключить подобные случаи неверного толкования норм со стороны образовательных учреждений. Накануне Милонов заступился за геймеров.

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музыка выпускные
       

Комментарии 7

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Гость

07:49:06 07-05-2026

Опять нарывается что бы его послали на три буквы!?...

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Гость

08:51:01 07-05-2026

Гость (07:49:06 07-05-2026) Опять нарывается что бы его послали на три буквы!?... ...
Да нет, в этот раз его вроде бы попустило - адекватную мысль высказал. Может наконец таблички правильно подобрали

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Медведь-шатун

08:13:02 07-05-2026

Проверьте пожалуйста данного депутата от Единой России на вменяемость - реально такую ахинею несет!!!

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Гость

08:37:52 07-05-2026

Милонов прав, музыка не должна разобщать людей. Российские, советские зарубежные мелодии - главное, чтобы качественный культурный продукт. Ну и баланс должен быть, в пользу отечественной музыки, я считаю. Но никак не запрет зарубежной.

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ыть

08:52:42 07-05-2026

После того, как Милонова послали на три буквы, он стал на удивление предлагать здравые идеи. Может ввести такую практику для всех депутатов на регулярной основе, чтоб от народа не отрывались?

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Гость

10:45:16 07-05-2026

Ему же уже сказали куда следует идти. Он с первого раза разве не понял?

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Гость

14:15:09 07-05-2026

А какие проблемы с Джо Дассеном?

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