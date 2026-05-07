Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных
Депутат считает, что школы странно трактуют закон о защите родного языка
07 мая 2026, 07:36, ИА Амител
Депутат "Единой России" Виталий Милонов в своем Telegram-канале раскритиковал практику запрета иностранной музыки на выпускных вечерах в отдельных школах, назвав ее странным толкованием закона о защите родного языка.
Парламентарий подчеркнул, что для детей нет разницы между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — музыка воспринимается ими исключительно как искусство, не несущее какой‑либо дополнительной нагрузки.
Милонов также сообщил, что намерен вместе с коллегами по партии инициировать внесение поправок в законодательство, которые позволят исключить подобные случаи неверного толкования норм со стороны образовательных учреждений. Накануне Милонов заступился за геймеров.
07:49:06 07-05-2026
Опять нарывается что бы его послали на три буквы!?...
08:51:01 07-05-2026
Гость (07:49:06 07-05-2026) Опять нарывается что бы его послали на три буквы!?... ...
Да нет, в этот раз его вроде бы попустило - адекватную мысль высказал. Может наконец таблички правильно подобрали
08:13:02 07-05-2026
Проверьте пожалуйста данного депутата от Единой России на вменяемость - реально такую ахинею несет!!!
08:37:52 07-05-2026
Милонов прав, музыка не должна разобщать людей. Российские, советские зарубежные мелодии - главное, чтобы качественный культурный продукт. Ну и баланс должен быть, в пользу отечественной музыки, я считаю. Но никак не запрет зарубежной.
08:52:42 07-05-2026
После того, как Милонова послали на три буквы, он стал на удивление предлагать здравые идеи. Может ввести такую практику для всех депутатов на регулярной основе, чтоб от народа не отрывались?
10:45:16 07-05-2026
Ему же уже сказали куда следует идти. Он с первого раза разве не понял?
14:15:09 07-05-2026
А какие проблемы с Джо Дассеном?