Милонов выступил против запрета иностранной музыки на выпускных

Депутат считает, что школы странно трактуют закон о защите родного языка

07 мая 2026, 07:36, ИА Амител

Празднование выпускного / Фото: amic.ru

Депутат "Единой России" Виталий Милонов в своем Telegram-канале раскритиковал практику запрета иностранной музыки на выпускных вечерах в отдельных школах, назвав ее странным толкованием закона о защите родного языка.

Парламентарий подчеркнул, что для детей нет разницы между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — музыка воспринимается ими исключительно как искусство, не несущее какой‑либо дополнительной нагрузки.

Милонов также сообщил, что намерен вместе с коллегами по партии инициировать внесение поправок в законодательство, которые позволят исключить подобные случаи неверного толкования норм со стороны образовательных учреждений. Накануне Милонов заступился за геймеров.