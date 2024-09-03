Среди погибших были и дети

03 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

За лето 2024 года в Алтайском крае утонуло 33 человека, в том числе четверо детей. А с начала года на водоемах региона погибло 39 человек, в том числе пятеро детей от 8 до 15 лет. Об этом amic.ru рассказали в МЧС края.

Все трагические случаи произошли на водоемах в несанкционированных местах, добавили в МЧС.

Кстати, с начала июля число утонувших детей в Алтайском крае не изменилось. А вот количество погибших на воде взрослых значительно выросло – на начало июля было 12 умерших за лето и 21 – с начала 2024 года.

Так, 1 июля в озере в селе Велижанка Панкрушихинского района утонул 14-летний подросток, который пошел к водоему с другом без взрослых.

15 июня в селе Алтайском утонул семилетний мальчик, который купался в озере Черный Ключ с сестрой. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Также в июне в селе Петровка Троицкого района утонул 14-летний подросток, который приехал к бабушке из Кемеровской области. Он пошел купаться на озеро с подростками и погиб.

15 августа региональное МЧС в соцсетях сообщало о трагическом случае на воде. В телеграм-канале ведомства написали, что "несколько дней назад в реке Алей утонул мужчина, купавшийся в неположенном месте".

Отметим, что за лето прошлого года также утонуло 33 человека, четверо из них – дети от 8 до 14 лет.