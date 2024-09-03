В МЧС рассказали, сколько человек утонуло в Алтайском крае за лето 2024 года
Среди погибших были и дети
03 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
За лето 2024 года в Алтайском крае утонуло 33 человека, в том числе четверо детей. А с начала года на водоемах региона погибло 39 человек, в том числе пятеро детей от 8 до 15 лет. Об этом amic.ru рассказали в МЧС края.
Все трагические случаи произошли на водоемах в несанкционированных местах, добавили в МЧС.
Кстати, с начала июля число утонувших детей в Алтайском крае не изменилось. А вот количество погибших на воде взрослых значительно выросло – на начало июля было 12 умерших за лето и 21 – с начала 2024 года.
Так, 1 июля в озере в селе Велижанка Панкрушихинского района утонул 14-летний подросток, который пошел к водоему с другом без взрослых.
15 июня в селе Алтайском утонул семилетний мальчик, который купался в озере Черный Ключ с сестрой. Следком возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
Также в июне в селе Петровка Троицкого района утонул 14-летний подросток, который приехал к бабушке из Кемеровской области. Он пошел купаться на озеро с подростками и погиб.
15 августа региональное МЧС в соцсетях сообщало о трагическом случае на воде. В телеграм-канале ведомства написали, что "несколько дней назад в реке Алей утонул мужчина, купавшийся в неположенном месте".
Отметим, что за лето прошлого года также утонуло 33 человека, четверо из них – дети от 8 до 14 лет.
12:28:44 03-09-2024
"Все трагические случаи произошли на водоемах в несанкционированных местах, добавили в МЧС." А городской пляж? Двое же утонуло.