Ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросли до 12,85%
Мониторинг охватывает топ‑10 банков по объему депозитов
01 августа 2026, 10:49, ИА Амител
В третьей декаде июля 2026 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, которые привлекают наибольший объем депозитов, достигла 12,85% годовых. Это выше показателей предыдущих декад: в первой декаде июля ставка составляла 12,79% годовых, во второй — 12,83%, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.
В мониторинг регулятора включены такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа‑Банк, Россельхозбанк, банк "Дом.рф", Московский кредитный банк, Т‑Банк, ПСБ и Совкомбанк.
При расчете показателя ЦБ учитывает только максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам без дополнительных условий. Из расчета исключены ставки с капитализацией процентов, вклады, предполагающие покупку инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета, оформление программ страхования и прочие продукты с дополнительными требованиями.
Также не учитываются вклады с дифференцированными ставками по периодам срока размещения средств.
11:28:35 01-08-2026
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И что? 12 тыс за год со 100000? Пф...
07:21:09 02-08-2026
Деньги в банке - лотерея... играть в лотерею с мошенниками - мазохизм однако.
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