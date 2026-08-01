НОВОСТИОбщество

Ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках РФ выросли до 12,85%

Мониторинг охватывает топ‑10 банков по объему депозитов

01 августа 2026, 10:49, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
Банк России / Фото: amic.ru

В третьей декаде июля 2026 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, которые привлекают наибольший объем депозитов, достигла 12,85% годовых. Это выше показателей предыдущих декад: в первой декаде июля ставка составляла 12,79% годовых, во второй — 12,83%, сообщает ТАСС со ссылкой на Банк России.

В мониторинг регулятора включены такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа‑Банк, Россельхозбанк, банк "Дом.рф", Московский кредитный банк, Т‑Банк, ПСБ и Совкомбанк.

При расчете показателя ЦБ учитывает только максимальные ставки по вкладам, доступным всем клиентам без дополнительных условий. Из расчета исключены ставки с капитализацией процентов, вклады, предполагающие покупку инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета, оформление программ страхования и прочие продукты с дополнительными требованиями.

Также не учитываются вклады с дифференцированными ставками по периодам срока размещения средств.

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИЭкономика

деньги финансы банки
       

Комментарии 5

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Иван

11:28:35 01-08-2026

Вранье.. ВТБ-6%

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Гость

13:56:25 01-08-2026

Часто говорят, что ставка высокая, а почему-то мало говорят, что налоги высокие. НДС 22%, а ставка всего 13 %. НДС платится каждый день в магазине и не только.

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Гость

20:30:02 01-08-2026

И что? 12 тыс за год со 100000? Пф...

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Гость

07:21:09 02-08-2026

Деньги в банке - лотерея... играть в лотерею с мошенниками - мазохизм однако.

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Гость

08:56:09 02-08-2026

Вранье. Газпром 5%. Первый месяц больше для заманухи

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