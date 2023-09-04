Страшное ДТП с участием трактора и легковушки произошло под мостом в Барнауле
Авария случилась на улице Мамонтова
04 сентября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле под путепроводом на улице Мамонтова произошло серьезное ДТП с участием трактора и легковушки, сообщает "Инцидент Барнаул".
На кадрах с места аварии видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Трактор при этом опрокинулся, а один из мужчин лежит на асфальте.
При каких обстоятельствах случилась авария, в каком состоянии пострадавший и есть ли еще раненые, пока неизвестно. Информация уточняется.
Напомним, 2 сентября на трассе под Новосибирском раскурочило грузовик и легковушку.
16:01:54 04-09-2023
лучше молчать, чем писать как не до.....
20:49:04 04-09-2023
Я проезжал мимо, видел перевернутые прицеп от трактора и ларгус. Думаю обоюдное дтп. Один тиход- местная борзота, другой летел как обосраный.