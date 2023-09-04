Страшное ДТП с участием трактора и легковушки произошло под мостом в Барнауле

Авария случилась на улице Мамонтова

04 сентября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле под путепроводом на улице Мамонтова произошло серьезное ДТП с участием трактора и легковушки, сообщает "Инцидент Барнаул".

На кадрах с места аварии видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Трактор при этом опрокинулся, а один из мужчин лежит на асфальте.

При каких обстоятельствах случилась авария, в каком состоянии пострадавший и есть ли еще раненые, пока неизвестно. Информация уточняется.

Напомним, 2 сентября на трассе под Новосибирском раскурочило грузовик и легковушку.