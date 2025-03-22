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Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта

Купить еду можно будет по шести адресам

22 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

Ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта, сообщили в мэрии.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

  • Железнодорожный – пр. Ленина,71;
  • Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский – площадь Народная;
  • Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.

Барнаул Продукты

Комментарии 2

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Гость

20:52:55 21-03-2025

отличная новость, "серые" схемы и перемороженное мясо и рыба будут?

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Гость

17:55:43 22-03-2025

Делать там нечего на этих ярмарка...
Цены на порядок выше, чем в магазине и производитель "Ноу нэйм".

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