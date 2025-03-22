Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта
Купить еду можно будет по шести адресам
22 марта 2025, 08:15, ИА Амител
Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула
Ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта, сообщили в мэрии.
Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:
- Железнодорожный – пр. Ленина,71;
- Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.
На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.
20:52:55 21-03-2025
отличная новость, "серые" схемы и перемороженное мясо и рыба будут?
17:55:43 22-03-2025
Делать там нечего на этих ярмарка...
Цены на порядок выше, чем в магазине и производитель "Ноу нэйм".