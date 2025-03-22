Субботние ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта

Купить еду можно будет по шести адресам

22 марта 2025, 08:15, ИА Амител

Продовольственная ярмарка / Фото: мэрия Барнаула

Ярмарки пройдут в Барнауле 22 марта, сообщили в мэрии.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах:

Железнодорожный – пр. Ленина,71;

Индустриальный – ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

Центральный – пр. Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21а.

На продовольственных ярмарках можно будет закупиться мясом, рыбой, яйцами, фруктами, овощами и другими продуктами.