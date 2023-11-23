НОВОСТИКультура

Суд назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста

Речь идет лишь об одном протоколе — остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть

23 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Кадр из видео / Лига безопасного интернета
Кадр из видео / Лига безопасного интернета

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, что Шарлота задержали вчера ночью в Санкт-Петербурге во время прилета. После задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале: матерился, махал руками, приставал к людям. В суде он признался, что просто перенервничал.

Остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть.

Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела.  Молодой человек уже принес извинения за свой поступок.

суд Шоу-бизнес музыка Знаменитости

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

07:04:55 23-11-2023

А за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ 15 суток? Жестко

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:17:45 23-11-2023

Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг поднимают? Как говорят. "Для пиара прилично всё, кроме некролога".

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:47 23-11-2023

ВВП (07:17:45 23-11-2023) Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг... Тоже про такого недавно узнал только. Но среди девочек-соплячек, лет этак 12, он, говорят, чуток популярен

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:30:47 23-11-2023

ВВП (07:17:45 23-11-2023) Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг... так уже и некролог был у этого придурка. Сам объявлял, что уходит из жизни

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:27:25 23-11-2023

В каких войсках эта шарлотА служила?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:28:53 23-11-2023

Это тот, кто совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Вполне достаточно для пиара. А для уголовного наказания оказывается не достаточно. Полезная информация

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:27 23-11-2023

Прочитал ниже новость, у него оказывается есть смягчающие, он публично извинился и сказал, что "был ошибочно помешан на ложной информации". Сколько таких еще. Даже здесь на амике есть. Паспорта не жгут, но идеи похожие. Хотя если паспорта не были бы им нужны, наверное сожгли бы

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:13:59 23-11-2023

Гость (08:01:27 23-11-2023) Прочитал ниже новость, у него оказывается есть смягчающие, ... -------- Пранкеры Вован и Лексус показали, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речёвку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский». Напомню, что певец был одним из рекламных лиц компании Мегафон.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:34 23-11-2023

ВВП (10:13:59 23-11-2023) -------- Пранкеры Вован и Лексус показали, как Шарлот исполн... думая, что с ним разговаривает «Зеленский -- ну он и сказал, "был ошибочно помешан на ложной информации". Вован с Лексусом развели

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:03 23-11-2023

На СВО чорта, для перевоспитания. Гражданство Великой России пусть вновь обретёт в бою.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:46:46 23-11-2023

Гость (09:25:03 23-11-2023) На СВО чорта, для перевоспитания. Гражданство Великой России... с таким пафосом, странно что вы еще здесь в тылу.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:18 23-11-2023

Гость (09:46:46 23-11-2023) с таким пафосом, странно что вы еще здесь в тылу. ... Он военрук . Где ему ещё быть ?

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров