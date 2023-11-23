Суд назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста
Речь идет лишь об одном протоколе — остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть
23 ноября 2023, 06:30, ИА Амител
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, что Шарлота задержали вчера ночью в Санкт-Петербурге во время прилета. После задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале: матерился, махал руками, приставал к людям. В суде он признался, что просто перенервничал.
Остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть.
Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела. Молодой человек уже принес извинения за свой поступок.
07:04:55 23-11-2023
А за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ 15 суток? Жестко
07:17:45 23-11-2023
Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг поднимают? Как говорят. "Для пиара прилично всё, кроме некролога".
10:05:47 23-11-2023
ВВП (07:17:45 23-11-2023) Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг... Тоже про такого недавно узнал только. Но среди девочек-соплячек, лет этак 12, он, говорят, чуток популярен
12:30:47 23-11-2023
ВВП (07:17:45 23-11-2023) Певец Шарлота, это кто? Почему ему столько внимания, рейтинг... так уже и некролог был у этого придурка. Сам объявлял, что уходит из жизни
07:27:25 23-11-2023
В каких войсках эта шарлотА служила?
07:28:53 23-11-2023
Это тот, кто совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ. Вполне достаточно для пиара. А для уголовного наказания оказывается не достаточно. Полезная информация
08:01:27 23-11-2023
Прочитал ниже новость, у него оказывается есть смягчающие, он публично извинился и сказал, что "был ошибочно помешан на ложной информации". Сколько таких еще. Даже здесь на амике есть. Паспорта не жгут, но идеи похожие. Хотя если паспорта не были бы им нужны, наверное сожгли бы
10:13:59 23-11-2023
Гость (08:01:27 23-11-2023) Прочитал ниже новость, у него оказывается есть смягчающие, ... -------- Пранкеры Вован и Лексус показали, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речёвку о «москалях», думая, что с ним разговаривает «Зеленский». Напомню, что певец был одним из рекламных лиц компании Мегафон.
12:38:34 23-11-2023
ВВП (10:13:59 23-11-2023) -------- Пранкеры Вован и Лексус показали, как Шарлот исполн... думая, что с ним разговаривает «Зеленский -- ну он и сказал, "был ошибочно помешан на ложной информации". Вован с Лексусом развели
09:25:03 23-11-2023
На СВО чорта, для перевоспитания. Гражданство Великой России пусть вновь обретёт в бою.
09:46:46 23-11-2023
Гость (09:25:03 23-11-2023) На СВО чорта, для перевоспитания. Гражданство Великой России... с таким пафосом, странно что вы еще здесь в тылу.
10:00:18 23-11-2023
Гость (09:46:46 23-11-2023) с таким пафосом, странно что вы еще здесь в тылу. ... Он военрук . Где ему ещё быть ?