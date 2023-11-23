Суд назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста

Речь идет лишь об одном протоколе — остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть

23 ноября 2023, 06:30, ИА Амител

Кадр из видео / Лига безопасного интернета

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил певцу Шарлоту 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, что Шарлота задержали вчера ночью в Санкт-Петербурге во время прилета. После задержания он устроил дебош у отдела МВД на Обводном канале: матерился, махал руками, приставал к людям. В суде он признался, что просто перенервничал.

Остальные административные дела в отношении певца еще предстоит рассмотреть.

Ранее стало известно, что Шарлота задержали после прилета из Еревана. По информации СМИ, на музыканта могут завести два административных дела. Молодой человек уже принес извинения за свой поступок.