Суд отказал третьей жене Градского в получении доли наследства

Ольга подала иск против последней супруги композитора Коташенко, а также своим детям

23 октября 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении иска о праве на наследство третьей жене ушедшего из жизни Александра Градского, Ольге Градской. Об этом сообщает РИА Новости.

Александр и Ольга были в браке 21 год – с 1980 по 2001 год. Градская подала в суд к вдове музыканта Марине Коташенко, а также собственным детям в 2022 году.

В суде сообщали, что истец просила суд признать общим имуществом супругов участки, жилое и нежилое здания, а также выделить 1/2 долю имущества, нажитого во время брака с Градским, исключив его из состава наследственного имущества.

Напомним, что российский певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года на 73-м году жизни. Незадолго до этого его экстренно госпитализировали с подозрением на инсульт. Артисту стало плохо у себя дома, он отправился в одну из клиник Москвы.