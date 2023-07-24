Суд по делу руководителя алтайской федерации бокса Тонояна закрыли от СМИ

21 июля суд должен был заслушать одного из ключевых свидетелей по делу

24 июля 2023, 11:53, ИА Амител

Фото: altaisport.ru

Суд закрыл от СМИ процесс по уголовному делу руководителя федерации бокса Алтайского края Армена Тонояна, сообщает "Атмосфера".

"Очередное заседание Центрального районного суда прошло без СМИ. Об этом ранее ходатайствовал представитель гособвинения", – отмечает издание.

21 июля суд должен был заслушать одного из ключевых свидетелей по делу: экс-главу УМВД по Барнаулу Сергея Масленникова.

Прокурор посчитал, что публикация в СМИ конфиденциальной информации о телефонных переговорах и обсуждении коммерческих сделок может навредить рассмотрению дела.

Напомним, Тонояна задержали в июне 2022 года. После этого срок продлевали несколько раз. Изначально его обвиняли в "посредничестве во взяточничестве", позже – в "даче взятки должностному лицу в особо крупном размере". Обстоятельства, ставшие поводом для уголовного преследования, неизвестны.