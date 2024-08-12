Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина возобновили в Калманке

На очередном заседании по делу рассмотрели четвёртое убийство маньяка

12 августа 2024, 15:31, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде/ Фото: Антон Дегтярев

В Калманском районном суде 12 августа возобновили рассмотрение дела возможного политеховского маньяка Виталия Манишина. На заседании исследовали доказательства по четвёртому эпизоду, а именно по убийству 25-летней Натальи Бердышевой, которое случилось в 1999 году. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Заседание состоялось в закрытом режиме, оно началось в 11 часов и продлилось около 3,5 часов. На суд вызвали только одну потерпевшую, а именно мать убитой Натальи Бердышевой. Она выступила по видеосвязи из Заринска и дала показания. Также на процессе огласили ранее данные свидетелями показания.

"На заседании закончили рассмотрение эпизода с убийством Бердышевой. Больше никто по нему выступать в суде не будет", – отметили в суде.

Известно, что Наталья Бердышева, убийство которой начали рассматривать на суде, пропала 9 августа 1999 года. Она приехала в Барнаул из Заринска трудоустраиваться в кооперативный техникум, вышла из дома и исчезла. В последний раз её видели в АлтГТУ. Тело Бердышевой нашли спустя месяц после убийства.

Следующее заседание по делу Манишина назначили на 14 августа, оно состоится в 14:30. На процессе будут рассматривать эпизод с убийством 16-летней Юлии Техтиековой, которая пропала 29 июня 2000 года. Её подвёз отец к главному корпусу АлтГТУ. Девушка хотела узнать условия поступления в вуз, вошла в здание и пропала. Её тело нашли недалеко от трассы Барнаул – Рубцовск. Именно Техтиекова долгое время считалось первой жертвой "политеховского" маньяка.

На заседание 14 августа также вызовут свидетелей и потерпевших, рассказали в суде.

Отметим, что предыдущее заседание по делу Манишина состоялось 10 июля, тогда суд закончил рассматривать убийство третьей жертвы, а именно Светланы Филипченко. Затем суд прервали до 12 августа из-за того, что судья ушла в отпуск.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. Тогда Манишин сознался ещё в 10 убийствах, в их числе были и те, которые приписывали так называемому "политеховскому маньяку". О всех них можно прочитать здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. В июне 2024 года Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Тогда же, в июне, суд рассмотрел убийство Людмилы Обидиной, а в июле он исследовал доказательства по убийствам 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак и 27-летней Светланы Филипченко.

При этом Манишин может избежать пожизненного срока, потому что ведь срок давности по всем убийствам уже прошел. Однако родителей убитых девушек устроит только пожизненный приговор, рассказывал amic.ru отец последней жертвы, 17-летней Ксении Киргизовой.