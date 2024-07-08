Второе убийство закончили рассматривать на суде по делу возможного маньяка Манишина

На заседании 10 июля суд начнет изучать обстоятельства третьего из 11 убийств

08 июля 2024, 15:25, Антон Дегтярев

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

Второе по хронологии убийство возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина закончили рассматривать в Калманском районном суде в понедельник, 8 июля. А именно там завершили исследование доказательств и опрос свидетелей по делу об убийстве 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, пропавшей 28 июня 1999 года. На следующем процессе будут разбирать уже третий эпизод. Об этом amic.ru рассказали в Калманском районном суде.

Как прошло заседание?

Заседание 8 июля было уже седьмым по делу Манишина. Оно началось в 12 часов дня, продлилось более часа и было посвящено исследованию письменных доказательств. При этом на процессе присутствовали родственники жертв.

"Сегодня закончили рассматривать эпизод с убийством Ооржак. На заседании исследовали письменные доказательства. По видеосвязи из суда Республики Тыва присутствовала потерпевшая, сестра Ооржак. Она раньше была допрошена, но сегодня изъявила желание участвовать при исследовании письменных доказательств. Она слушала, высказывала свое мнение. Также на суд приехали представители еще одной потерпевшей, убийство которой пока не рассматривали", – пояснили в суде.

Эпизод с убийством Ооржак начали рассматривать еще 1 июля. Тогда в одном из судов Республики Тыва допросили потерпевшую и одного свидетеля по делу. Затем на заседании 3 июля допросили другого свидетеля по конференц-связи, он выступил в новосибирском суде.

Убийство Чодураа Ооржак, по версии следствия, было первым спланированным изнасилованием и удушением абитуриентки вуза у Манишина. Девушка приехала из Тывы поступать в Алтайский государственный технический университет. Она вышла из общежития, чтобы подать документы в вуз, а затем пропала. Тело Ооржак нашли только через год, в овраге в Калманском районе.

Калманский районный суд/ Фото: amic.ru

Что будет на следующем суде?

Следующее заседание по делу Манишина состоится 10 июля в 11 часов. На нем начнется рассмотрение третьего убийства, когда жертвой "политеховского" маньяка стала 27-летняя Светлана Филипченко, пропавшая в июле 1999 года. На суд вызвали нескольких свидетелей. Также на процесс планирует приехать потерпевшая – сестра Филипченко.

"Вызываем свидетелей. Потерпевшая планирует приехать на заседание из Новосибирской области, она изъявила желание участвовать очно. По этому эпизоду в принципе одна потерпевшая. Свидетелей всех вызываем, но кто-то является, кто-то нет. Кто именно явится, не знаем", – рассказали в Калманском районном суде.

Отметим, что Светлана Филипченко приехала в Барнаул из Новосибирска искать работу. По версии следствия, Манишин встретился с ней в центре города, обещал помочь с трудоустройством в барнаульский вуз. И под предлогом съездить к одному важному человеку Манишин вывез ее в Калманский район, где изнасиловал и задушил. Кстати, в этом убийстве обвиняемый сознался только в 2023 году.

Судья на процессе Манишина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Манишина?

В июне 2024 года суд закончил рассматривать убийство первой жертвы, Людмилы Обидиной, которое случилось 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. По подозрению в этом преступлении Манишина и задержали в мае 2023 года. На допросах он сознался еще в 10 убийствах, в том числе и в тех, которые приписывают "политеховскому" маньяку. Полный список его жертв можно прочитать здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд, и уже в июне Манишина начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Однако уже известно, что пожизненного заключения Манишин, вероятно, не получит, ведь срок давности по всем убийствам уже прошел. При этом родители жертв говорят, что их устроит только пожизненный приговор.