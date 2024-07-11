Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до августа
10 июля суд закончил рассматривать убийство Светланы Филипченко. Следующее заседание состоится только 12 августа
11 июля 2024, 10:27, Антон Дегтярев
Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до 12 августа из-за того, что судья ушла в отпуск. Пока что на процессе закончили рассматривать убийство третьей предполагаемой жертвы Манишина, Светланы Филипченко. В августе начнется исследование доказательств по убийству Натальи Бердышевой, которое стало четвертым эпизодом в деле Манишина. Об этом amic.ru сообщили в суде.
Последнее судебное заседание по делу Виталия Манишина состоялось 10 июля в 11 часов в Калманском районном суде. Как и прежние заседания, оно прошло в закрытом режиме. Длился процесс два с половиной часа.
"Мы закончили исследование доказательств по третьему эпизоду. Очно на заседании присутствовала потерпевшая, сестра погибшей, которая приехала из Новосибирска. Свидетелей не было, в связи с их неявкой на суде огласили показания, данные свидетелями в ходе предварительного следствия. Также на суде исследовали письменные доказательства по делу. На этом мы пока остановились до 12 августа. Судья в отпуск уходит", – рассказали в Калманском районном суде.
Отметим, что Светлана Филипченко пропала в июле 1999 года. Она приехала из Новосибирска в Барнаул и хотела найти работу. Манишин встретился с ней в центре города, пообещал помочь с трудоустройством в один из вузов краевой столицы. Под предлогом съездить к человеку, который решает такие вопросы, он вывез девушку в Калманский район, изнасиловал и задушил, установило следствие.
На следующем заседании 12 августа в 11 часов в Калманском районном суде будут разбирать убийство 25-летней Натальи Бердышевой, которая пропала 9 августа 1999 года. Она приехала из Заринска трудоустраиваться в кооперативный техникум. Бердышева вышла из дома и пропала. В последний раз ее видели в АлтГТУ. Спустя месяц было обнаружено тело девушки.
На суд вызвали потерпевшую, мать убитой Бердышевой. Она планирует выступить по видеосвязи из Заринска.
Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. На допросах он сознался еще в 10 преступлениях – в том числе и в тех, которые приписывают "политеховскому" маньяку. Более подробно о жертвах Манишина можно прочитать здесь.
Через год после задержания, в мае 2024 года, дело Манишина передали в Калманский районный суд, и в июне его начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").
В июне 2024 года суд рассмотрел убийство Людмилы Обидиной, а в июле закончилось исследование доказательств по убийству 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, пропавшей 28 июня 1999 года. Теперь же суд разобрал и убийство Светланы Филипченко.
Уже известно, что пожизненного заключения Манишин, вероятно, избежит, ведь срок давности по всем убийствам уже прошел. При этом родители жертв говорят, что их удовлетворит только пожизненный приговор.
10:36:38 11-07-2024
там скорее всего не маньяк убивал а секта. Маньяк не может остановиться на десяти жертвах
А это значит что у него подельники были. И не один
13:40:55 11-07-2024
Гость (10:36:38 11-07-2024) там скорее всего не маньяк убивал а секта. Маньяк не может о... 11 жертв: речь идёт о доказанных, по мнению следствия, эпизодах. Их может быть и больше.
10:39:39 11-07-2024
вероятно, избежит, ведь срок давности по всем убийствам уже прошел
это суд решает применить ст 78 УК или по тяжести совершенного нет к тому же среди погибших от его рук есть одна несовершеннолетняя Так что посмотрим . Милиционерам тех лет вопросы позадавали бы как они так все состряпали.
10:54:33 11-07-2024
Что он не сможет получить пожизненное? Столько смертей. Это же зверь, а не человек. Сколько горя. Он жил эти годы да ещё во власти работал. Его же нужно расстрелять или казнить как это он делал.
11:10:23 11-07-2024
возможного
13:19:52 11-07-2024
что значит срок давности прошел? вы хотите сказать что насильников и карателей надо после 20 лет оставлять без наказания если поймают? Это кто такой закон УК принимал????