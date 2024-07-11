Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до августа

10 июля суд закончил рассматривать убийство Светланы Филипченко. Следующее заседание состоится только 12 августа

11 июля 2024, 10:27, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным / Фото: Алина Богомолова

Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина прервали до 12 августа из-за того, что судья ушла в отпуск. Пока что на процессе закончили рассматривать убийство третьей предполагаемой жертвы Манишина, Светланы Филипченко. В августе начнется исследование доказательств по убийству Натальи Бердышевой, которое стало четвертым эпизодом в деле Манишина. Об этом amic.ru сообщили в суде.

Последнее судебное заседание по делу Виталия Манишина состоялось 10 июля в 11 часов в Калманском районном суде. Как и прежние заседания, оно прошло в закрытом режиме. Длился процесс два с половиной часа.

"Мы закончили исследование доказательств по третьему эпизоду. Очно на заседании присутствовала потерпевшая, сестра погибшей, которая приехала из Новосибирска. Свидетелей не было, в связи с их неявкой на суде огласили показания, данные свидетелями в ходе предварительного следствия. Также на суде исследовали письменные доказательства по делу. На этом мы пока остановились до 12 августа. Судья в отпуск уходит", – рассказали в Калманском районном суде.

Отметим, что Светлана Филипченко пропала в июле 1999 года. Она приехала из Новосибирска в Барнаул и хотела найти работу. Манишин встретился с ней в центре города, пообещал помочь с трудоустройством в один из вузов краевой столицы. Под предлогом съездить к человеку, который решает такие вопросы, он вывез девушку в Калманский район, изнасиловал и задушил, установило следствие.

На следующем заседании 12 августа в 11 часов в Калманском районном суде будут разбирать убийство 25-летней Натальи Бердышевой, которая пропала 9 августа 1999 года. Она приехала из Заринска трудоустраиваться в кооперативный техникум. Бердышева вышла из дома и пропала. В последний раз ее видели в АлтГТУ. Спустя месяц было обнаружено тело девушки.

На суд вызвали потерпевшую, мать убитой Бердышевой. Она планирует выступить по видеосвязи из Заринска.

Напомним, что Виталия Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной, которое произошло 16 сентября 1989 года в селе Зеленая Дубрава. На допросах он сознался еще в 10 преступлениях – в том числе и в тех, которые приписывают "политеховскому" маньяку. Более подробно о жертвах Манишина можно прочитать здесь.

Через год после задержания, в мае 2024 года, дело Манишина передали в Калманский районный суд, и в июне его начали судить по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием").

В июне 2024 года суд рассмотрел убийство Людмилы Обидиной, а в июле закончилось исследование доказательств по убийству 21-летней жительницы Тывы Чодураа Ооржак, пропавшей 28 июня 1999 года. Теперь же суд разобрал и убийство Светланы Филипченко.

Уже известно, что пожизненного заключения Манишин, вероятно, избежит, ведь срок давности по всем убийствам уже прошел. При этом родители жертв говорят, что их удовлетворит только пожизненный приговор.