Суд в Таиланде обязал участников группы "Би-2" выплатить по $84 в качестве штрафа
После музыкантам предпишут покинуть страну
26 января 2024, 18:37, ИА Амител
Суд города Пхукет обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов (около 84 долларов) за выступление на концерте без разрешения на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.
Как пояснил собеседник агентства в отделении турполиции в провинции Пхукет, в Таиланде иностранцам запрещено работать без разрешения. После уплата штрафа музыкантам предпишут покинуть страну. Сейчас нарушителей передадут сотрудникам иммиграционной полиции для завершения всех юридических процедур.
Напомним, что ранее всех участников российской группы "Би-2" задержали в Таиланде. Сообщалось, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в этой стране. Причем группа все равно провела концерты в Паттайе (22 января) и на Пхукете (24 января).
18:56:16 26-01-2024
Это «серьезное» наказание))) сто баксов одной бумажкой покроют срам всего коллектива) видимо смысл был в срыве самого шоу. Чтобы эти деятели не смогли требовать гонорара за выступление. Собственно, а почему нет. Необходимо максимально ужесточать жизнь тем, кто здесь нагадил. Рот полощите, Шура.
21:12:10 26-01-2024
И, скорее всего, в дальнейшем не допуск в страну.
07:10:48 29-01-2024
Ахаха. Вот это наказали так наказали! Бгг