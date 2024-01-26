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Суд в Таиланде обязал участников группы "Би-2" выплатить по $84 в качестве штрафа

После музыкантам предпишут покинуть страну

26 января 2024, 18:37, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com
Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Суд города Пхукет обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов (около 84 долларов) за выступление на концерте без разрешения на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Как пояснил собеседник агентства в отделении турполиции в провинции Пхукет, в Таиланде иностранцам запрещено работать без разрешения. После уплата штрафа музыкантам предпишут покинуть страну. Сейчас нарушителей передадут сотрудникам иммиграционной полиции для завершения всех юридических процедур.

Напомним, что ранее всех участников российской группы "Би-2" задержали в Таиланде. Сообщалось, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в этой стране. Причем группа все равно провела концерты в Паттайе (22 января) и на Пхукете (24 января).

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

18:56:16 26-01-2024

Это «серьезное» наказание))) сто баксов одной бумажкой покроют срам всего коллектива) видимо смысл был в срыве самого шоу. Чтобы эти деятели не смогли требовать гонорара за выступление. Собственно, а почему нет. Необходимо максимально ужесточать жизнь тем, кто здесь нагадил. Рот полощите, Шура.

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Гвоздь

21:12:10 26-01-2024

И, скорее всего, в дальнейшем не допуск в страну.

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Гость

07:10:48 29-01-2024

Ахаха. Вот это наказали так наказали! Бгг

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