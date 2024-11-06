"Суть утеряна напрочь". Что пишут зрители о сериале "Преступление и наказание"?

Адаптация романа Федора Достоевского получила оценку 5,8 из 10 на "Кинопоиске"

06 ноября 2024, 17:27, ИА Амител

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"

В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" 2 ноября вышел сериал "Преступление и наказание". Для просмотра доступно четыре серии, а остальные шесть эпизодов выйдут 30 ноября. Тем не менее зрители уже составили свое мнение о проекте. Что именно они говорят о сериале – в материале amic.ru.

О чем сериал

"Преступление и наказание" – это адаптация романа Федора Достоевского, события проходят не в XIX веке, а в наши дни.

По сюжету бедный студент Родион Раскольников убивает старуху-микрокредиторшу из мысли, что некоторые люди имеют право на самые мерзкие поступки, если они совершают великие открытия и двигают мир вперед. На след убийцы выходит следователь Порфирий Петрович, который пытается склонить его к признанию.

Главные роли исполнили Иван Янковский ("Слово пацана", "Фишер"), Любовь Аксенова ("Почка", "Мажор"), Тихон Жизневский ("Майор Гром", "Внутри убийцы"), Владимир Мишуков ("Дочь", "Преступление") и другие. Режиссер – Владимир Мирзоев ("Внутри убийцы").

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"

Что говорят зрители

На момент публикации материала у сериала на "Кинопоиске" стоит оценка 5,8 балла из 10 на основе 48 981 оценки.

Авторы обзоров ругают "Преступление и наказание" за скуку, атмосферу, явную для них экономию на бюджете производства и другие аспекты.

Вот некоторые выдержки из отрицательных рецензий:

"Первые четыре серии "Преступления и наказания" провалились. Это скучно и однообразно. Сериал наполнен некачественной актерской игрой и не работающими задумками сценаристов и режиссера. Из плюсов – игра некоторых актеров, саундтреки, и, пожалуй, самое лучшее во всем сериале – это сюжет, сама ситуация, в которую попадают герои. Но к этому авторы не имеют никакого отношения, и все заслуги принадлежат только Достоевскому", – пишет Даня Каменцев.

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"

"Складывается стойкое ощущение, что проект хотел угодить всем, как возрастным людям, так и молодежи, чтобы всех "приобщить к классике". Но получилось так, что на двух стульях усидеть не удалось", – утверждает пользователь michiamodaniell.

"У сериала был потенциал показать интересную историю в современном сеттинге, но вместо этого они решили показывать большую часть времени какую-то проституцию и отсебятину", – считает Price130207.

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"

"Мир произведений Достоевского в большей степени вязкий и угрюмый, но вместе с тем таинственный и притягательный. Сериал не вызывает подобного ощущения от просмотра, ровно как не предлагает кардинально свежего прочтения классики. Но, естественно, такое развлекательное кино имеет место быть и определенно найдет своего зрителя", – говорит paolinaeder.

"Ничего из того, за что мы ценим великого Достоевского – никаких тебе причинно-следственных связей, мотивации, душевных терзаний, вечных и всегда актуальных вопросов о жизни, о смысле, о вере, о морали и нравственности. Никакого погружения в сложный внутренний мир главного героя. Непонятно, как и почему герои пришли к тому, к чему пришли. От оригинального романа взяты только название и поверхностные моменты из серии – Раскольников-студент, у него топор, старуха-процентщица, Лиза-беременная. А суть произведения утеряна напрочь. Жаль", – пишет Наталия Федорова.

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"

Впрочем, не все зрители отреагировали на сериал так же плохо. Некоторые отмечают убедительную актерскую игру, хороший саундтрек, называют "Преступление и наказание" образца 2024 года "очень психологичным и терапевтичным", а также утверждают, что с каждой серией смотреть его только интереснее.

"Сериал "Преступление и наказание" меня определенно заинтриговал. Это неожиданное и довольно эффектное прочтение классики, которое определенно стоит того, чтобы с ним ознакомились хотя бы ради интереса", – пишет Ниган.

"Вторая серия лучше первой, третья – лучше второй, четвертая – лучше третьей. Если вдруг кому-то неприятно смотреть уже на первой серии, простите, но и Достоевского не то чтобы прям очень сильно приятно читать, но со временем втягиваешься", – заявила avbal.

Кадр из сериала "Преступление и наказание" (2024) / "Кинопоиск"