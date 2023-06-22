Светофор отключили на оживленном перекрестке в Барнауле

Он не будет работать до 17 часов

22 июня 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле временно отключили светофор на пересечении шоссе Ленточный бор и Южного тракта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что это необходимо для проведения работ на электросетях. Светофор не будет работать до 17 часов.

Водителей просят быть внимательными, аккуратными. При проезде перекрестка нужно пользоваться знаками.

Ранее сообщалось, что участок дороги в Барнауле на месяц перекроют из-за проведения ремонтных работ.