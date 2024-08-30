Связь пришла в Камыши. Tele2 запустила базовую станцию в Немецком районе

И обеспечила стабильной связью жителей небольшого села

30 августа 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8JyHxz

Базовая станция / Фото: оператор Tele2

Tele2 совместно с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края расширила зону покрытия в Немецком районе Алтайского края. Специалисты оперативно установили и запустили базовую станцию в с. Камыши, которое стало последним населенным пунктом района, где появилась стабильная сотовая связь.

Благодаря ускоренной процедуре выделения земли под строительство, базовую станцию в Камышах удалось построить всего за один месяц. Высота сооружения составляет 27 м, что гарантирует хорошее качество сигнала в селе и окрестностях.

Оборудование станции работает в стандартах 2G и 4G, обеспечивая сельчан стабильной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом. Скорость передачи данных может превышать 100 Мбит/сек. Ее хватает для комфортного использования всех цифровых сервисов, просмотра потокового видео и видеозвонков.

Tele2 придает большое значение развитию коммуникационной инфраструктуры в регионе. Вместе с Министерством цифрового развития и связи Алтайского края оператор быстро наладил связь в с. Камыши, где проживает чуть больше 500 человек.

До конца текущего года компания планирует обеспечить качественной связью и быстрым мобильным интернетом еще шесть небольших населенных пунктов региона, отмечает директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

А министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов считает, что с каждым годом количество сельских населенных пунктов, где отсутствует мобильная связь, системно уменьшается, а это значит, что все больше и больше жителей региона могут воспользоваться современными цифровыми услугами.

"Запуск базовой станции сотовой связи в с. Камыши Немецкого национального района – это большое и важное событие, поскольку мобильная связь закрывает потребность в ежедневных коммуникациях, помогает решать проблемы дистанционно и оперативно. А в преддверии начала учебного года это еще и новые образовательные возможности для юных жителей села", – говорит Евгений Зрюмов.

Напомним, также Tele2 недавно улучшила качество связи в некоторых туристических локациях. Теперь путешественники, посещающие Алтай, Хакасию и Шерегеш, могут наслаждаться быстрым интернетом и стабильной связью.

* Tele2 ("Теле2"); G ("Джи")

Tele2

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