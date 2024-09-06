Свыше 20% избирателей проголосовали на выборах главы Республики Алтай в первый день
Избирательные участки посетили 33 250 человек
06 сентября 2024, 22:31, ИА Амител
Выборы / Фото: amic.ru
Явка на избирательные участки по состоянию на 20:00 (16:00 мск) первого дня голосования на выборах главы Республики Алтай составила 20,4%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что по итогам первого дня в Республике Алтай в выборах главы региона и депутатов Госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва приняли участие 33 250 человек.
Напомним, что на пост главы республики претендуют Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и Андрей Турчак ("Единая Россия"). В выборах Эл Курултая принимают участие партии "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди" и "Родина".
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