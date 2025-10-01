Родители сообщают о случаях заражения вирусом Коксаки среди детей из детсадов в России

В основном речь идет о детях в возрасте от трех до шести лет

01 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Вирус Коксаки у детей / Фото: Baza

Родители из разных регионов России сообщают о случаях заражения детей вирусом Коксаки, который чаще всего попадает в семьи через детские сады.

По данным "Базы", жалобы поступают из Уфы, Орла, Владимира, Тюмени, Новосибирска, Архангельской области и Красноярского края.

Среди основных симптомов болезни родители отмечают высокую температуру до 39 градусов, боль в горле, высыпания на руках, ногах и слизистой рта. В одной из частных клиник подтвердили, что рост заболеваемости действительно наблюдается, подчеркнув, что это сезонное явление.

По словам экспертов, вирус Коксаки особенно опасен для детей младше 10 лет. Он может распространяться контактным способом, оседая на поверхностях, передаваться воздушно-капельным путем при чихании, но чаще всего заражение происходит оральным путем – через грязные руки, немытые продукты и воду. Наибольшая активность вируса приходится на осень и весну.