Такой день. 40-градусные морозы на Алтае и очередная коммунальная авария в Рубцовске

О главных событиях региона за 16 января

16 января 2026, 23:50, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Сильные 40-градусные морозы в Алтайском крае пойдут на спад после 19 января, но холода до -30 градусов и ниже еще будут терзать регион в ночные часы. Так, столбики термометров опустятся до аномальных -39...-44 градусов ночью 17 и 18 января. Днем они покажут от -30 до -35 градусов.

В Барнаул 9 февраля приедет победительница конкурса "Мисс Вселенная" (2002) и "Мисс Россия" (2001) Оксана Федорова. Она примет участие в ежегодном благотворительном конкурсе красоты "Маленькая особенная мисс" в качестве председателя жюри.

В Рубцовске произошла очередная коммунальная авария, в результате которой оказались подтоплены несколько городских улиц. Сообщения о происшествии появились в Telegram-канале "Инцидент Рубцовск". По словам одного из участников сообщества, из-за прорыва затопило улицу Краснознаменскую, бульвар Победы и улицу Пролетарскую. Горожане отмечают, что вода вышла на проезжую часть и придомовые территории, что осложнило движение и создало неудобства для пешеходов.