Мисс Вселенная приедет в Барнаул на благотворительный конкурс красоты

Оксана Федорова возглавит жюри пятого ежегодного конкурса "Маленькая особенная мисс" для девочек с ограниченными возможностями здоровья

16 января 2026, 17:45, ИА Амител

Оксана Федорова и "Михутка" / Фото: vk.com/mihutka_ru

В Барнаул 9 февраля приедет победительница конкурса "Мисс Вселенная" (2002) и "Мисс Россия" (2001) Оксана Федорова. Она примет участие в ежегодном благотворительном конкурсе красоты "Маленькая особенная мисс" в качестве председателя жюри.

Конкурс, который уже в пятый раз проводит благотворительный проект "Михутка", специально создан для девочек с ограниченными возможностями здоровья. В этом году за титул поборются 12 участниц, которые уже активно готовятся к событию: репетируют творческие номера, учатся дефиле и проходят фотосессии.

Оксана Федорова не первый год поддерживает этот социально значимый проект, направленный на раскрытие творческого потенциала и повышение уверенности в себе у особенных детей.