НОВОСТИОбщество

Мисс Вселенная приедет в Барнаул на благотворительный конкурс красоты

Оксана Федорова возглавит жюри пятого ежегодного конкурса "Маленькая особенная мисс" для девочек с ограниченными возможностями здоровья

16 января 2026, 17:45, ИА Амител

Оксана Федорова и "Михутка" / Фото: vk.com/mihutka_ru
Оксана Федорова и "Михутка" / Фото: vk.com/mihutka_ru

В Барнаул 9 февраля приедет победительница конкурса "Мисс Вселенная" (2002) и "Мисс Россия" (2001) Оксана Федорова. Она примет участие в ежегодном благотворительном конкурсе красоты "Маленькая особенная мисс" в качестве председателя жюри.

Конкурс, который уже в пятый раз проводит благотворительный проект "Михутка", специально создан для девочек с ограниченными возможностями здоровья. В этом году за титул поборются 12 участниц, которые уже активно готовятся к событию: репетируют творческие номера, учатся дефиле и проходят фотосессии.

Оксана Федорова не первый год поддерживает этот социально значимый проект, направленный на раскрытие творческого потенциала и повышение уверенности в себе у особенных детей.

Барнаул дети конкурсы Красота и мода

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

18:49:44 16-01-2026

С Басковым приедет?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:31:33 16-01-2026

так она же уже очень старая! и какой благотворительный, для ген. мутантов или кого

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:28 16-01-2026

Господи уже и из ненормальных мисс сделать хотят

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:27:39 18-01-2026

Где там её вселенская красота? Вся переделалась. Зажирела.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров