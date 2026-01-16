Мисс Вселенная приедет в Барнаул на благотворительный конкурс красоты
Оксана Федорова возглавит жюри пятого ежегодного конкурса "Маленькая особенная мисс" для девочек с ограниченными возможностями здоровья
В Барнаул 9 февраля приедет победительница конкурса "Мисс Вселенная" (2002) и "Мисс Россия" (2001) Оксана Федорова. Она примет участие в ежегодном благотворительном конкурсе красоты "Маленькая особенная мисс" в качестве председателя жюри.
Конкурс, который уже в пятый раз проводит благотворительный проект "Михутка", специально создан для девочек с ограниченными возможностями здоровья. В этом году за титул поборются 12 участниц, которые уже активно готовятся к событию: репетируют творческие номера, учатся дефиле и проходят фотосессии.
Оксана Федорова не первый год поддерживает этот социально значимый проект, направленный на раскрытие творческого потенциала и повышение уверенности в себе у особенных детей.
