Такой день. Перекрытие дороги из-за паводка и гибель девушки при пожаре

О главных событиях Алтайского края за 23 марта

23 марта 2025, 23:30, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Калманском районе закрыли проезд для всех видов транспорта на 15-м километре трассы Калманка – Жданово – Новобарнаулка.

В реке Малая Калманка произошло повышение уровня воды, в результате чего образовался перелив.

В Барнауле на улице Садовой, 67в, произошло повреждение водопровода диаметром 100 мм.

На время ремонта холодной воды не было в 21 частном доме.

В ночь на 23 марта в райцентре Шипуново вспыхнул пожар в частном жилом доме. Огонь потушили на площади 90 квадратных метров. В результате пожара пострадали мужчина и двое детей – их госпитализировали в Шипуновскую ЦРБ.

"Под обрушившимися конструкциями обнаружена погибшая женщина 2001 года рождения", – рассказали в МЧС.

Алтайские волонтеры продолжают искать 49-летнюю учительницу музыки из Зудилово Ольгу Залит, которая вышла из дома 4 марта и до сих пор не вернулась. Как рассказали в "ЛизаАлерт", зона поиска была расширена на 10 километров.

В Барнауле на проспекте Строителей, 11, глыба льда рухнула на тротуар. При этом лед снес вывеску. Пешеходы не пострадали.

Общественники обратились в управляющую компанию с требованием срочно почистить крышу.