Такой день. Общегородской субботник в Барнауле и ДТП, в результате которых пострадали дети

О главных событиях Алтайского края за 25 апреля

25 апреля 2025, 23:40, ИА Амител

Закат / Фото: joe ting / unsplash.com

На Правобережном тракте в Первомайском районе легковушка въехала в автомобиль дорожной службы. Одного из водителей увезли в больницу.

По предварительным данным, 27-летний водитель Nissan Vanette ехал в Барнаул со стороны Новосибирска. Он столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем "Газель", за рулем которого был 26-летний мужчина.

В Барнауле прошел общегородской субботник в рамках месячника весенней санитарной очистки и благоустройства. Глава города Вячеслав Франк традиционно принял участие в акции по высадке деревьев.

В Барнауле на Змеиногорском тракте произошло ДТП, в результате которого пострадал один из водителей.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль Volkswagen Polo, за рулем которого находилась 61-летняя женщина, и мотоцикл Honda под управлением 29-летнего мужчины.

Следователи СКР по Алтайскому краю устанавливают обстоятельства самовольного ухода маленькой девочки из детского сада в Барнауле.

"В соцмедиа опубликовано сообщение о том, что одетая в легкую одежду маленькая девочка находилась одна на проезжей части на улице Партизанской в городе Барнауле. По словам автора поста, ребенок ушел из частного детского сада, а воспитатель при этом не заметила ее исчезновения", – рассказали в СК.

В Рубцовске на проспекте Рубцовском, в районе дома № 62, произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

"Установлено, что водитель, женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, совершила наезд на пешехода, ребенка девяти лет, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – сообщили в краевой Госавтоинспекции.

В Бийске пятилетнюю девочку зажало дверьми автобуса, в результате чего она травмировалась. Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю устанавливаются обстоятельства травмирования ребенка в городе Бийске. Днем 25 апреля 2025 года в городе Бийске в автобусе зажало дверьми пятилетнюю девочку", – сообщили в алтайском СК.

Проверку также начала региональная прокуратура.