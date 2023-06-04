Такой день. Борьба с жарой и дело из-за пожара

Главные новости в Алтайском крае 4 июня

04 июня 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: pxere.com

Жители Барнаула пожаловались на пожилую женщину, которая швыряется банками в прохожих.

По словам автора сообщения, опасная горожанка живёт в доме по адресу Ленина, 147. Из окна она бросается банками со странным содержимым, а также различными столовыми приборами и другими предметами.

В одну из прохожих угодил осколок от выброшенной банки. Также девушку обрызгало содержимым.



Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании гибели двоих детей при пожаре в Алтайском крае.

Напомним, что трагедия произошла 3 июня в селе Вавилон. Загорелся жилой дом, внутри которого находились женщина и трое детей. Мать успела вынести на улицу грудничка, однако трёхлетняя девочка и шестилетний мальчик выйти не смогли.

В Алтайский край, в том числе и в Барнаул, пришла жаркая неделя. Горожане в выходные искали разные способы с ней справиться. Люди любо сидели дома и дожидались захода солнца, либо прятались в торговых центрах под кондиционерами. Но самым интересным вариантом стала набережная.

Некоторые просто наблюдали за рекой в тени нового моста, другие решили прокатиться на прогулочных теплоходах, чтобы быть поближе к воде. Самые смелые брали лодки и водные мотоциклы и разрезали гладь Оби.