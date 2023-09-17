Такой день. Целевики из колледжей и смертельная авария в Новоалтайске

Главные новости в Алтайском крае 17 сентября

17 сентября 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Алтайском крае может выпасть первый снег. На данный момент эксперты не ожидают выпадения снега в конце сентября. Предварительные прогнозы указывают на то, что это маловероятно.

В ГИБДД прокомментировали смертельную аварию в Новоалтайске, произошедшую утром 17 сентября.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВА3-21099 ехал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел с дороги, после чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В результате аварии 41-летняя женщина погибла на месте, водитель скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Медколледжи Алтайского края впервые заключили договоры с Минздравом на поставку целевиков.

Барнаульский базовый, Бийский и Рубцовский медколледжи уже набрали таких студентов. На их обучение выделили 11,5 млн рублей. 156 выпускников смогут выбрать для себя место работы из списка учреждений, которые нуждаются в фельдшерах, медсестрах и акушерах. Три года после выпуска целевик должен будет отработать в системе.