Такой день. Четыре жертвы пожаров и новый подход к очистке улиц

О главных событиях Алтайского края за 18 февраля

19 февраля 2025, 00:05, ИА Амител

Закат над Барнаулом / Фото: подписчики amic.ru

Житель Бийского района Алтайского края похитил 20 тысяч рублей у своей бывшей супруги. 31-летняя женщина из села Сростки хранила деньги в тайном месте, о котором знали лишь близкие.

33-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что отдал украденное знакомому в счет погашения долга. В его отношении возбудили уголовное дело с мерой пресечения в виде подписки о невыезде.

В Барнауле протестируют новый подход к очистке парковок от снега. Мешающие снегоуборочной технике автомобили будут эвакуировать.

В Барнауле два человека погибли при пожаре в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома № 5 по улице Шукшина.

"На месте происшествия обнаружены тела двух погибших. Причина происшествия устанавливается, наиболее вероятная – короткое замыкание электропроводки", – рассказали в МЧС.

Проводится доследственная проверка.

"По факту смерти в результате пожара женщины 1952 года рождения и ее сына 1979 года рождения", – пояснили в СК.

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном доме в Кулундинском районе Алтайского края.

Пройденная огнем площадь составила около 40 "квадратов".

"Предварительно установлено, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового оборудования", – рассказали спасатели.

В Бийске на улице Малоугреневской при пожаре в частном жилом доме погибла пожилая женщина.

Огонь охватил около 80 "квадратов". Пожар тушили 21 сотрудник и четыре единицы техники.

Бийчанка стала уже четвертой жертвой огня в Алтайском крае за 18 февраля.