Такой день. День народного единства и тараканы в барнаульской больнице

Главное за 4 ноября

04 ноября 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

4 ноября в Алтайском крае, как и во всей России, отметили День народного единства. Праздник сопровождался патриотическими, творческими, спортивными и культурными мероприятиями, а жителей региона и, в частности, Барнаула поздравили губернатор Виктор Томенко и мэр Вячеслав Франк.

В Барнауле 4 ноября начали демонтировать разворотное кольцо со стороны ТЦ "Пионер". В связи с этим движение трамваев по маршрутам № 1 и 4 временно прекращено. Тем не менее в городе начали работу автобусы № 99 – они ездят от Нового рынка до площади Спартака.

Барнаульцы пожаловались на тараканов в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Комментаторы в соцсетях актуальность проблемы подтвердили.

Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко рядом с ЖК "Лапландия". Предполагается, что здесь разместится заведение общепита. Скорее всего, ресторан.