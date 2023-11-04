Такой день. День народного единства и тараканы в барнаульской больнице
Главное за 4 ноября
04 ноября 2023, 23:15, ИА Амител
4 ноября в Алтайском крае, как и во всей России, отметили День народного единства. Праздник сопровождался патриотическими, творческими, спортивными и культурными мероприятиями, а жителей региона и, в частности, Барнаула поздравили губернатор Виктор Томенко и мэр Вячеслав Франк.
В Барнауле 4 ноября начали демонтировать разворотное кольцо со стороны ТЦ "Пионер". В связи с этим движение трамваев по маршрутам № 1 и 4 временно прекращено. Тем не менее в городе начали работу автобусы № 99 – они ездят от Нового рынка до площади Спартака.
Барнаульцы пожаловались на тараканов в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Комментаторы в соцсетях актуальность проблемы подтвердили.
Двухэтажное здание с витражным остеклением построят в Барнауле на улице Христенко рядом с ЖК "Лапландия". Предполагается, что здесь разместится заведение общепита. Скорее всего, ресторан.
19:21:05 05-11-2023
Своими глазами видела тараканов в одном из корпусов 14 поликлиники Барнаула
19:50:36 05-11-2023
Своими глазами видел какую-то Машу в 14 поликлинике. Уж страшна голубушка!
17:19:11 06-11-2023
Тараканам просто не сказали, что "такой день"
17:23:38 06-11-2023
А раньше тараканов никто не видел? Или президент виноват?