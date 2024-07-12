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Такой день. Гибель алтайского замминистра и планы по парку за "Европой"

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12 июля 2024, 23:27, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1158937
Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1158937

Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в результате аварии на Чуйском тракте. 

"Тойота Камри", в которой он ехал, вылетела на встречную полосу и столкнулась с "Ладой". Также погиб водитель отечественной машины. Три человека попали в больницу. 

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Момент аварии, в которой погиб Локтюшов, попал на видео. Машину выбросило на встречную полосу во время сильного дождя. 
 


В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города. 

Разработать эскизный проект благоустройства и проектно-сметную документацию планируется до конца года.

На данный момент уже заключен контракт с АлтГТУ на разработку эскизного проекта. В связи со сложностью рельефа планируется провести предпроектные изыскания, включающие в себя геодезическое и гидрологическое исследования. Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями. Для этого Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, общественники, эксперты, архитекторы, дизайнеры и другие лица.

Алтайский край

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