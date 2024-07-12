Такой день. Гибель алтайского замминистра и планы по парку за "Европой"
Главные новости в Алтайском крае 12 июля
12 июля 2024, 23:27, ИА Амител
Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в результате аварии на Чуйском тракте.
"Тойота Камри", в которой он ехал, вылетела на встречную полосу и столкнулась с "Ладой". Также погиб водитель отечественной машины. Три человека попали в больницу.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Момент аварии, в которой погиб Локтюшов, попал на видео. Машину выбросило на встречную полосу во время сильного дождя.
В Барнауле обсудили благоустройство территории за ТЦ "Европа", где планируют создать так называемый парк 300-летия города.
Разработать эскизный проект благоустройства и проектно-сметную документацию планируется до конца года.
На данный момент уже заключен контракт с АлтГТУ на разработку эскизного проекта. В связи со сложностью рельефа планируется провести предпроектные изыскания, включающие в себя геодезическое и гидрологическое исследования. Концепция благоустройства будет разрабатываться совместно с жителями. Для этого Вячеслав Франк поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации города, общественники, эксперты, архитекторы, дизайнеры и другие лица.
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