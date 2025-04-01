Такой день. Гибель спасателя за рулем пожарной машины и ДТП с автобусом, унесшее две жизни

О главных событиях Алтайского края за последний день марта

01 апреля 2025, 00:10, ИА Амител

Вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Сотрудник 75-й пожарно-спасательной части погиб в Локтевском районе Алтайского края при опрокидывании пожарного автомобиля. Еще двоих спасателей госпитализировали.

В настоящее время один из пострадавших находится под наблюдением медиков в Локтевской ЦРБ в состоянии легкой степени тяжести. Второй получил тяжелую сочетанную травму. Его доставили в городскую больницу № 1 Рубцовска.

По предварительной информации, водитель за рулем пожарного "Урала" не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и опрокинулась.

В Алтайском крае задержали неоднократно судимого 28-летнего жителя Бийска, подозреваемого в краже спиртного.

С заявлением в полицию обратился сотрудник одного из сетевых продовольственных магазинов.

В Бийске за получение двух взяток осудили бывшего начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Суд установил, что используя служебное положение, с 2019 по 2023 год подсудимый лично и через посредников получил от руководителей коммерческих организаций две взятки. Их общая сумма составила 250 тысяч рублей.

В Бийском районе на 17-м километре автодороги К-05 Бийск – Целинное рейсовый автобус столкнулся с автомобилем.

По предварительным данным, 47-летний водитель, управляя автомобилем Geely, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с пассажирским автобусом, осуществляющим регулярные перевозки. В момент аварии внутри находилось шесть пассажиров.

Погибли два человека – пассажир автобуса и пассажир легковушки.