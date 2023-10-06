Такой день. Карантин в больницах и повышение МРОТ

Главные новости в Алтайском крае 6 октября

06 октября 2023, 23:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Приставы закончили исполнительное производство о взыскании средств морального вреда с хозяйки батута, на котором две девочки получили травмы. Они добились взыскания 7,4 млн рублей.



Напомним, инцидент произошел 30 мая 2021 года в Барнауле. Резкий порыв ветра поднял в воздух плохо закрепленный батут, две малолетние девочки упали на землю, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В мае 2023 года владелицу батута приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 4,1 млн рублей.

Масочный режим и карантин ввели в нескольких учреждениях здравоохранения в Барнауле.

Речь идет о городской больнице № 10, перинатальном центре "Дар" и онкологическом диспансере. Здесь ограничили возможность посещения пациентов и обязали носить маски.

Представители Минздрава отметили, что о повсеместном введении ограничений речи пока нет. Главврачи медицинских учреждений самостоятельно принимают решения о введении ограничений на территории своих больниц.

Правительство РФ направило в Госдуму проект закона об изменении минимального размера оплаты труда. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 242 рублей. В Алтайском крае повышение затронет почти 40% бюджетников. Около 6 млрд рублей потребуется для того, чтобы повысить зарплату и другим работникам бюджетной сферы, рассказал председатель АКЗС Александр Романенко.