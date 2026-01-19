Такой день. Крещение Господне и торговая деревня за Новым мостом в Барнауле

О главных событиях региона за 19 января

19 января 2026, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Несмотря на зиму и морозы, на Правобережном тракте продолжается строительство крупного ретейл-парка. Его начали возводить осенью 2024 года, а завершить планируют в конце 2026-го. За несколько последних месяцев на участке выросли каркасы еще нескольких зданий, другие корпуса почти полностью обрели фасады.

В праздник Крещения Господня в Барнауле состоялись традиционные торжества. От Знаменского женского монастыря до крещенского городка на Оби прошел крестный ход. После прибытия процессии на место представители Барнаульской епархии Алтайской митрополии провели чин великого освящения воды.

В барнаульском поселке Сибирская Долина с вечера пятницы, 16 января, у части жителей не работает мобильный интернет, а проводного почти ни у кого нет. Об этом amic.ru сообщила местная жительница. Люди жалуются в общем чате на отсутствие Сети. У некоторых мобильный интернет все же работает, но крайне плохо – невозможно пользоваться даже мессенджерами.