Лютый мороз не помеха. Как барнаульцы окунаются на Крещение в -30
Смельчаков в этом году оказалась гораздо меньше, чем в прошлые годы
19 января 2026, 14:30, ИА Амител
В праздник Крещения Господня в Барнауле состоялись традиционные торжества. От Знаменского женского монастыря до крещенского городка на Оби прошел крестный ход.
После прибытия процессии на место представители Барнаульской епархии Алтайской митрополии провели чин великого освящения воды.
Сразу после обряда водосвятия начались крещенские омовения. В числе первых окунувшихся были барнаульские "моржи", для которых это уже устоявшаяся ежегодная традиция.
Однако, судя по количеству горожан, решивших последовать их примеру, в этом году ажиотажа не наблюдалось. Желающих искупаться оказалось значительно меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, на посещаемости сказался тот факт, что праздник пришелся на рабочий понедельник. Отметим, что большинство первых окунувшихся – это опытные приверженцы закаливания, а многие барнаульцы предпочли в этом году поберечь здоровье и воздержаться от погружения в ледяную воду.
Напомним, что в Барнауле официально оборудованы две купели для крещенских омовений: на реке Оби у Нового моста и на озере Пионерском.
14:37:09 19-01-2026
Ну большинство выглядит соответствующим безрассудству образом.
14:58:43 19-01-2026
"барнаульцы предпочли в этом году поберечь здоровье и воздержаться от погружения в ледяную воду"
А в другие годы она не ледяная? ))
Сейчас наоборот лучше купаться. Чем холодней на улице тем теплее вода будет казаться.
15:51:48 19-01-2026
Гость (14:58:43 19-01-2026) "барнаульцы предпочли в этом году поберечь здоровье и воздер... зимой в морозяку вода всегда+3 +4
15:07:13 19-01-2026
три года купались в проруби , правда до и после баня
не болели совсем
15:52:47 19-01-2026
Гость (15:07:13 19-01-2026) три года купались в проруби , правда до и после баня не ... смотрите в свой паспорт, прежде чем принять решение баня/прорубь. Иначе через 3 дня будете лежать в деревянном коробе
15:43:49 19-01-2026
Фаина Раневская сказала: «Грязь с души полосканием в купели не смоешь! Человеком надо быть всегда, а не по графику. Главное в нашей жизни не в храм пойти и святой воды набрать и не в проруби искупаться, а держать свои мысли чистыми, зла никому не желать и не завидовать».
16:34:09 19-01-2026
Сколько среди них было служителей церкви?
10:21:32 20-01-2026
Гость (16:34:09 19-01-2026) Сколько среди них было служителей церкви?...
Вы когда-нибудь видели, чтобы пастух ел траву на лугу?
16:35:41 19-01-2026
это удовольствие только для здоровых людей, иначе очень печальные могут быть последствия вплоть до инфарктов и инсультов. не о простуде конечно речь
16:45:41 19-01-2026
Какие-то братки мутные в наколках. Думают купание им их грехи смоет
16:48:52 19-01-2026
Тщеславие, гордыня. Веры не вижу.
18:21:30 19-01-2026
Подлинно верующие. Запредельно круто. Благодаря этим людям наша вера жива. Спасибо, Вам!
12:52:56 21-01-2026
Руслан (18:21:30 19-01-2026) Подлинно верующие. Запредельно круто. Благодаря этим людям н... надеюсь, это сарказм
20:59:19 19-01-2026
Интересно, каковы последствия этих купаний? Статистику в студию!
И вообще, изначально крещение было произведено в теплых странах, без экстрима... Просто на Руси в это время холодно... не обязательно эту традицию соблюдать на открытом воздухе
09:50:31 20-01-2026
Гость (20:59:19 19-01-2026) Интересно, каковы последствия этих купаний? Статистику в сту... На сайте МЧС написано про купание в ледяной воде: "..понижение температуры тела оказывает заметное влияние на мозг..". Правда, последствие это или первопричина, не совсем понятно, но корреляция определенно есть.
22:38:27 19-01-2026
всу эту странную компанию показали по телеку в Вести-Россия!! вот так прославились, родимые!
23:35:55 19-01-2026
Ну это последствия поднятия стоимости ЖКУ. Люди вон даже горячую воду дома берегут, на речку мыться идут.
08:06:10 20-01-2026
Иванна (23:35:55 19-01-2026) Ну это последствия поднятия стоимости ЖКУ. Люди вон даже го... Так в воде теплее, чем на воздухе. Вода замерзает при 0, а за бортом -30.
08:25:35 20-01-2026
дань "моде"
10:46:56 22-01-2026
А че тевтонский рыцарь без лат? Не по правилам купается!