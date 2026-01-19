НОВОСТИОбщество

Лютый мороз не помеха. Как барнаульцы окунаются на Крещение в -30

Смельчаков в этом году оказалась гораздо меньше, чем в прошлые годы

19 января 2026, 14:30, ИА Амител

Крещение-2026 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В праздник Крещения Господня в Барнауле состоялись традиционные торжества. От Знаменского женского монастыря до крещенского городка на Оби прошел крестный ход.

После прибытия процессии на место представители Барнаульской епархии Алтайской митрополии провели чин великого освящения воды.

Крестный ход и чин великого освящения воды на Оби / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сразу после обряда водосвятия начались крещенские омовения. В числе первых окунувшихся были барнаульские "моржи", для которых это уже устоявшаяся ежегодная традиция.

Однако, судя по количеству горожан, решивших последовать их примеру, в этом году ажиотажа не наблюдалось. Желающих искупаться оказалось значительно меньше, чем в предыдущие годы. Возможно, на посещаемости сказался тот факт, что праздник пришелся на рабочий понедельник. Отметим, что большинство первых окунувшихся – это опытные приверженцы закаливания, а многие барнаульцы предпочли в этом году поберечь здоровье и воздержаться от погружения в ледяную воду.

Напомним, что в Барнауле официально оборудованы две купели для крещенских омовений: на реке Оби у Нового моста и на озере Пионерском.

В Алтайском крае наступили аномальные морозы / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Сибирские морозы ослабнут в Алтайском крае после Крещения, но вернутся вновь

В третьей декаде января возможны новые волны похолодания, связанные с прохождением арктических воздушных масс
