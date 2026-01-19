Жители поселка Сибирская Долина сидят без интернета третий день

Некоторым приходится работать из машины

19 января 2026, 12:16, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

В барнаульском поселке Сибирская Долина с вечера пятницы, 16 января, у части жителей не работает мобильный интернет, а проводного почти ни у кого нет. Об этом amic.ru сообщила местная жительница.

Люди жалуются в общем чате на отсутствие Сети. У некоторых мобильный интернет все же работает, но крайне плохо – невозможно пользоваться даже мессенджерами.

«Сегодня началась рабочая неделя, многие на удаленке, у нас много молодых мам. Как работать в таких условиях, непонятно. Мне пришлось уехать и трудиться из машины», – рассказала женщина.

Проблемы возникли со всеми операторами связи. Пользователи получили уведомления о введении ограничений, но никакой информации о сроках их снятия нет.

Редакция amic.ru обратилась к властям, а также к операторам связи для разъяснения ситуации.

Напомним, в ночь на 16 января в поселках Сибирская Долина и Бельмесево пропало электричество. На фоне отключения света происходили также сбои в газоснабжении. Утром дома подключили по резервной схеме. Причину аварии нашли и устранили.

Позже, 18 января, в Бельмесево 100 частных домов остались без холодной воды из-за промерзания трубы на артезианском водозаборе.