Жители поселка Сибирская Долина сидят без интернета третий день
Некоторым приходится работать из машины
19 января 2026, 12:16, ИА Амител
В барнаульском поселке Сибирская Долина с вечера пятницы, 16 января, у части жителей не работает мобильный интернет, а проводного почти ни у кого нет. Об этом amic.ru сообщила местная жительница.
Люди жалуются в общем чате на отсутствие Сети. У некоторых мобильный интернет все же работает, но крайне плохо – невозможно пользоваться даже мессенджерами.
«Сегодня началась рабочая неделя, многие на удаленке, у нас много молодых мам. Как работать в таких условиях, непонятно. Мне пришлось уехать и трудиться из машины», – рассказала женщина.
Проблемы возникли со всеми операторами связи. Пользователи получили уведомления о введении ограничений, но никакой информации о сроках их снятия нет.
Редакция amic.ru обратилась к властям, а также к операторам связи для разъяснения ситуации.
Напомним, в ночь на 16 января в поселках Сибирская Долина и Бельмесево пропало электричество. На фоне отключения света происходили также сбои в газоснабжении. Утром дома подключили по резервной схеме. Причину аварии нашли и устранили.
Позже, 18 января, в Бельмесево 100 частных домов остались без холодной воды из-за промерзания трубы на артезианском водозаборе.
13:46:07 19-01-2026
Зато в котэджэ! Дорохо-бохато! На самом деле у вас там радар рядом, так что неудивительно, что инет рубят.
14:11:01 19-01-2026
Зато мы узнали, что и в "деревне" люди работают на удаленке). Какая никакая, но статистика, спасибо Амик)
14:34:15 19-01-2026
Что Сибирская Долина, что московская - всё байда какая-то.
15:09:39 19-01-2026
Интернет всему голова. На него молимся и уповаем.
15:43:07 19-01-2026
А что нельзя кому то приобрести спутниковый интернет, прокинуть кабеля и раздавать за недорого
и прибыль капает и людям добро сделал
15:59:12 19-01-2026
умник (15:43:07 19-01-2026) А что нельзя кому то приобрести спутниковый интернет, прокин... Провайдеры спутникового интернета также подчиняются российским законам. Тоже не гарантия надежности
16:38:51 19-01-2026
умник (15:43:07 19-01-2026) А что нельзя кому то приобрести спутниковый интернет, прокин... Нельзя, не дадут. Лицензирование, коммерческая деятельность, налоги, СОРМ, Яровая, прочие дела.
15:55:48 19-01-2026
а почему свои собственные антенны не ставите? я в автодоме когда путешествую - работаю из любой точки на линии, и горы и лес и ущелье. Эх, неграмотный плебс
16:13:40 19-01-2026
Гость (15:55:48 19-01-2026) а почему свои собственные антенны не ставите? я в автодоме ... Это потому что они налоги плотють и им тепереча получатся должны.
16:11:38 19-01-2026
Это они демографию улучшают.
11:56:18 22-01-2026
Так и нет информации когда включат интернет. Треть поселка работает на удаленке, люди уезжают в город работать. А это лишние затраты, да и мы платим за интернет которого нет. Пусть пересчитывают тарифы.