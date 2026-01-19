Медленно, но масштабно. Торговую деревню продолжают строить за Новым мостом в Барнауле

Работы ведут уже почти полтора года

19 января 2026, 10:05, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на зиму и морозы, на Правобережном тракте продолжается строительство крупного ретейл-парка. Его начали возводить осенью 2024 года, а завершить планируют в конце 2026-го. За несколько последних месяцев на участке выросли каркасы еще нескольких зданий, другие корпуса почти полностью обрели фасады.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на площадке и запечатлела ход строительства: работы сейчас ведут не так активно, как в теплое время года, однако на участке были замечены и строители, и техника.

Напомним, что в торговой деревне (общая площадь территории составляет 5,4 га) возведут девять торговых зданий. Они делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

"Сердцем" ретейл-парка станет набережная длиной более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.