Медленно, но масштабно. Торговую деревню продолжают строить за Новым мостом в Барнауле

Работы ведут уже почти полтора года

19 января 2026, 10:05, ИА Амител

Строительство ретейл-парка на Правобережном тракте в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Несмотря на зиму и морозы, на Правобережном тракте продолжается строительство крупного ретейл-парка. Его начали возводить осенью 2024 года, а завершить планируют в конце 2026-го. За несколько последних месяцев на участке выросли каркасы еще нескольких зданий, другие корпуса почти полностью обрели фасады.

Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на площадке и запечатлела ход строительства: работы сейчас ведут не так активно, как в теплое время года, однако на участке были замечены и строители, и техника.

Напомним, что в торговой деревне (общая площадь территории составляет 5,4 га) возведут девять торговых зданий. Они делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.

"Сердцем" ретейл-парка станет набережная длиной более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.

строительство магазины

Комментарии 8

Гость
Гость

10:31:06 19-01-2026

полтора года?? вроде же недавно были новости, что только разрешили.
время бежит, как вода сквозь пальцы.

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

11:04:22 19-01-2026

Гость (10:31:06 19-01-2026) полтора года?? вроде же недавно были новости, что только раз...
Дети родившиеся в год появления Ковида уже в школу пойдут в этом году

  3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:05:05 19-01-2026

Гость (11:04:22 19-01-2026) Дети родившиеся в год появления Ковида уже в школу пойду... нет, раньше 7 лет не примут нормальные люди. да и не отдадут

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:32:50 19-01-2026

по идее все старое бревенчатое жилье в центре города неудобное для застройщиков или разрушающееся надо стаскивать туда. И делать привлекательные павильоны для торговли и кафе

  -5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:36:32 19-01-2026

Как запланировано обустройство стоков?
Так же как Леруа, в реку?

  5 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:05:52 19-01-2026

Гость (14:36:32 19-01-2026) Как запланировано обустройство стоков?Так же как Леруа, ... ну свинарникам Бийска и Алейчка можно, а че тут нельзя? по всей Пивоварке стиралки, кухни - все спускают!!

  3 Нравится
Ответить
гость
гость

15:36:43 19-01-2026

Ну а как ещё? Росприроднадзор и никакой другой надзор никаких нарушений не найдет. А вот квартирка лишняя у кого-то появится.

  5 Нравится
Ответить
Виктор
Виктор

10:00:58 23-01-2026

Какая деревня?Другого места нк нашли?Город когда то всё равно перекинется на правый берег,а там хрень вдоль набережной,Город на реке,а набережных почти нет.Чем архитекторы думают?Правый берег должен стать украшением города,а они сараи вдоль будующих набережных лепят.

  0 Нравится
Ответить
