Медленно, но масштабно. Торговую деревню продолжают строить за Новым мостом в Барнауле
Работы ведут уже почти полтора года
19 января 2026, 10:05, ИА Амител
Несмотря на зиму и морозы, на Правобережном тракте продолжается строительство крупного ретейл-парка. Его начали возводить осенью 2024 года, а завершить планируют в конце 2026-го. За несколько последних месяцев на участке выросли каркасы еще нескольких зданий, другие корпуса почти полностью обрели фасады.
Фотокорреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала на площадке и запечатлела ход строительства: работы сейчас ведут не так активно, как в теплое время года, однако на участке были замечены и строители, и техника.
Напомним, что в торговой деревне (общая площадь территории составляет 5,4 га) возведут девять торговых зданий. Они делятся на автономные ячейки с отдельными входами, которые объединят открытыми галереями. Для посетителей оборудуют парковку на 334 машино-места. На въезде в торговую деревню появятся витрины, зона предприятий общественного питания.
"Сердцем" ретейл-парка станет набережная длиной более 300 метров. Здесь оборудуют теневые навесы, скамейки, амфитеатр для проведения местных мероприятий.
10:31:06 19-01-2026
полтора года?? вроде же недавно были новости, что только разрешили.
время бежит, как вода сквозь пальцы.
11:04:22 19-01-2026
Гость (10:31:06 19-01-2026) полтора года?? вроде же недавно были новости, что только раз...
Дети родившиеся в год появления Ковида уже в школу пойдут в этом году
16:05:05 19-01-2026
Гость (11:04:22 19-01-2026) Дети родившиеся в год появления Ковида уже в школу пойду... нет, раньше 7 лет не примут нормальные люди. да и не отдадут
13:32:50 19-01-2026
по идее все старое бревенчатое жилье в центре города неудобное для застройщиков или разрушающееся надо стаскивать туда. И делать привлекательные павильоны для торговли и кафе
14:36:32 19-01-2026
Как запланировано обустройство стоков?
Так же как Леруа, в реку?
16:05:52 19-01-2026
Гость (14:36:32 19-01-2026) Как запланировано обустройство стоков?Так же как Леруа, ... ну свинарникам Бийска и Алейчка можно, а че тут нельзя? по всей Пивоварке стиралки, кухни - все спускают!!
15:36:43 19-01-2026
Ну а как ещё? Росприроднадзор и никакой другой надзор никаких нарушений не найдет. А вот квартирка лишняя у кого-то появится.
10:00:58 23-01-2026
Какая деревня?Другого места нк нашли?Город когда то всё равно перекинется на правый берег,а там хрень вдоль набережной,Город на реке,а набережных почти нет.Чем архитекторы думают?Правый берег должен стать украшением города,а они сараи вдоль будующих набережных лепят.