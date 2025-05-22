Такой день. Летний зной и контрабанда запчастей для военной техники

О главных событиях Алтайского края за 22 мая

22 мая 2025, 23:50, ИА Амител

Закат / Фото: Val Vesa / unsplash.com

Жительница Барнаула обратилась в приемную председателя СКР Александра Бастрыкина во "ВКонтакте" с жалобой на буйного соседа-мигранта из Узбекистана. Женщина проживает с семьей в доме в Канифольном проезде, где они владеют 3/5 доли. Остальная часть принадлежит соседке, которая три года назад заселила туда неспокойного иностранца.

"Мужчина регулярно нарушает общественный порядок, за что привлекается к административной ответственности, провоцирует конфликты и драки с другими жильцами. Несмотря на то, что семья заявительницы против пребывания мигранта в жилом помещении, меры к нему не принимаются", – рассказали в СК.

В Барнауле утром 22 мая столкнулись трамвай и УАЗ. Авария случилась в районе остановки "Алтайский завод агрегатов".

По предварительным данным, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

Врачи алтайского кардиоцентра начали применять гомографты – уникальные донорские протезы из неживых, обработанных тканей человека. Ими можно заменять сердечные клапаны, магистральные сосуды, восходящую и грудную аорту.

В Барнауле неожиданно наступил настоящий летний зной – жара заставила горожан потянуться к фонтанам, которые наконец заработали после зимы. Люди прячутся в тени и выбирают легкие наряды, наслаждаясь теплом. Amic.ru запечатлел, как город встретил летнюю жару.

В Алтайском крае перед судом предстал член организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве со страховыми выплатами.

По данным следствия, с 2016 по 2022 год на территории Алтайского и Красноярского краев, а также Новосибирской и Кемеровской областей действовала ОПГ из 18 человек. Ее члены под руководством жителя Барнаула и с участием врача-нейрохирурга одного из медучреждений похищали деньги страховых организаций.

В Алтайском крае сотрудники таможни выявили контрабанду двигателей и запчастей для военной техники.

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ задержали 32-летнего жителя края, который незаконно провозил через границу России в страну ближнего зарубежья 18 дизельных двигателей и запасных частей, относящихся к продукции военного назначения.