Успеть согреться. Летний зной пришел в Барнаул

Погода на этой неделе обещает быть переменчивой

22 мая 2025, 17:00, ИА Амител

Жаркий май в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле в мае неожиданно наступил настоящий летний зной – жара заставила горожан потянуться к фонтанам, которые наконец заработали после зимы. Люди прячутся в тени и выбирают легкие наряды, наслаждаясь теплом. Однако погода на этой неделе обещает быть переменчивой: в пятницу, 23 мая, столбики термометров поднимутся до +32 градусов – это самый высокий показатель не только до конца месяца, но и до середины июня. Уже в выходные температура упадет до +20 градусов, а небо затянут тучи.

Следующая неделя принесет похолодание: с понедельника термометры покажут всего +9…+10 градусов, и почти каждый день будут идти дожди – исключение составят лишь четверг и воскресенье.



Как ранее писал amic.ru, в 2024 году в рамках муниципального контракта было проведено обследование городских фонтанов, включая фонтан на Нулевом километре. По данным пресс-службы мэрии, ориентировочная стоимость работ составляет около 1,267 миллиона рублей. Однако капитальный ремонт пока невозможен из-за нехватки средств – планируется лишь текущий ремонт силами МБУ "Благоустройство и озеленение".

Кроме того, в планах администрации Барнаула масштабная реконструкция фонтана на площади Сахарова рядом с театром драмы. По оценкам экспертов в 2021 году, сумма необходимая на ремонт этого объекта, составляет около 100 миллионов рублей. Власти надеются привлечь федеральные средства в рамках национального проекта, чтобы вернуть фонтанам былое великолепие.