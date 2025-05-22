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В алтайском кардиоцентре начали применять гомографты для спасения жизней

С образовательным мастер-классом для коллег в Барнаул прилетел разработчик методики, сердечно-сосудистый хирург Владимир Болсуновский

22 мая 2025, 15:44, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com / Piron Guillaume
Операция / Фото: unsplash.com / Piron Guillaume

Врачи алтайского кардиоцентра начали применять гомографты – уникальные донорские протезы из неживых, обработанных тканей человека. Как сообщают "Вести Алтай", ими можно заменять сердечные клапаны, магистральные сосуды, восходящую и грудную аорту.

Ежегодно в России имплантируют порядка пяти тысяч гомографтов. После трансплантации протезы выполняют те же функции, что и "родные" части органов, а пациенты не нуждаются в пожизненном приеме препаратов, необходимых при наличии искусственных клапанов. Применяют их как для новорожденных, так и для пожилых людей.

С образовательным мастер-классом для коллег в Барнаул прилетел разработчик методики, сердечно-сосудистый хирург Владимир Болсуновский. Две первые операции по имплантации алтайские кардиохирурги проведут в ближайшее время.

Барнаул медицина

Комментарии 2

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Гость

16:26:06 22-05-2025

Это дело конечно хорошее. А не пробовали врачи заинтересовать человека, как избежать такой болезни?

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Марина

06:10:56 23-05-2025

Гость (16:26:06 22-05-2025) Это дело конечно хорошее. А не пробовали врачи заинтересоват... Странный посыл. Если человек ничего сам не заинтересован избежать болезни, врач тут причем?

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