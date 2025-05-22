В алтайском кардиоцентре начали применять гомографты для спасения жизней

С образовательным мастер-классом для коллег в Барнаул прилетел разработчик методики, сердечно-сосудистый хирург Владимир Болсуновский

22 мая 2025, 15:44, ИА Амител

Операция / Фото: unsplash.com / Piron Guillaume

Врачи алтайского кардиоцентра начали применять гомографты – уникальные донорские протезы из неживых, обработанных тканей человека. Как сообщают "Вести Алтай", ими можно заменять сердечные клапаны, магистральные сосуды, восходящую и грудную аорту.

Ежегодно в России имплантируют порядка пяти тысяч гомографтов. После трансплантации протезы выполняют те же функции, что и "родные" части органов, а пациенты не нуждаются в пожизненном приеме препаратов, необходимых при наличии искусственных клапанов. Применяют их как для новорожденных, так и для пожилых людей.

С образовательным мастер-классом для коллег в Барнаул прилетел разработчик методики, сердечно-сосудистый хирург Владимир Болсуновский. Две первые операции по имплантации алтайские кардиохирурги проведут в ближайшее время.