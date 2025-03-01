Такой день. Митинг пострадавших от действий "Малоэтажной Сибири" и утонувший ребенок

Главное за 1 марта

01 марта 2025, 23:05, ИА Амител

Фото: Ginger Jordan / unsplash.com

В барнаульском поселке Борзовая Заимка ребенок 1 марта провалился под лед и утонул. Вскоре его тело нашли водолазы. Следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

В Барнауле прошел митинг пострадавших клиентов от действий строительной компании "Малоэтажная Сибирь". Акция состоялась на площади Свободы с разрешения администрации города.

В селе Власиха Барнаула спасли человека при пожаре в частном двухэтажном доме и надворных постройках. Пройденная огнем площадь составила порядка 200 квадратных метров.

Жители Алтайского края стали чаще выбирать кремацию как ритуальную услугу. В месяц проводят порядка 150 кремаций. Традиционные похороны при этом по-прежнему остаются вне конкуренции.

Правительство РФ не поддержало идею строительства второй взлетно-посадочной полосы в барнаульском аэропорту из-за высокой стоимости работ. Поэтому приводить в порядок будут уже существующую полосу.