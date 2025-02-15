Такой день. Мощное землетрясение на Алтае и SHAMAN с Мизулиной в Барнауле

Главное за 15 февраля

15 февраля 2025, 23:35, ИА Амител

Фото: Alexander Fastovets / unsplash.com

Жители Барнаула и Алтайского края ощутили подземные толчки утром 15 февраля. Само землетрясение произошло в Кош-Агачском районе Горного Алтая, мощность в эпицентре сейсмособытия достигла 8,5 балла. В республике зафиксировали разрушения – по предварительным данным, незначительные. Глава региона Андрей Турчак ввел режим повышенной готовности.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN приехали в Барнаул и позавтракали в ТЦ Galaxy. Видео об этом опубликовала сама Мизулина. 16 февраля она встретится со школьниками и студентами в АлтГУ, а SHAMAN выступит в "Титов-Арене".

В Первомайском районе водитель Kia не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и насмерть сбил двух людей, которые находились позади автомобиля Toyota RAV4. Возбуждено уголовное дело.

В Барнауле случилось возгорание в двухэтажной гостинице с сауной "Атлантик" на улице Эмилии Алексеевой. Пожарные спасли трех человек.

Водитель пассажирского автобуса № 65 сбил девушку на Солнечной Поляне в Барнауле. Пострадавшая выжила, но была госпитализирована.